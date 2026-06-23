Sara Baras, Malú, Farruquito y 'The Book of Mormon' encabezan la nueva temporada del Cervantes y el Echegaray

Las claves

Las claves Generado con IA Sara Baras, Malú, Farruquito y el musical 'The Book of Mormon' destacan entre los grandes nombres de la temporada 2026-27 en los teatros Cervantes y Echegaray de Málaga. La programación incluye 151 espectáculos de ópera, danza, flamenco, música nacional e internacional, teatro y actividades para público infantil. La nueva tarjeta gratuita 'Soy Procultura' ofrecerá descuentos en la compra de entradas y acceso preferente a la preventa. La temporada contará con festivales como el Internacional de Jazz, Terral, S!ngulares, MOSMA Reloaded, Danza Málaga y la 38 Temporada Lírica, además de una variada oferta de conciertos y montajes teatrales.

Sara Baras, Leonardo Sbaraglia, Farruquito, Wim Mertens, Blanca Portillo, Michel Camilo, Chucho Valdés, Ocean Colour Scene, Malú, Eliades Ochoa y el musical The Book of Mormon figuran entre los grandes nombres de la temporada 2026-27 de los teatros Cervantes y Echegaray.

Los dos escenarios municipales de Málaga acogerán entre principios de septiembre de 2026 y finales de junio de 2027 una programación de 151 espectáculos que abarca todos los géneros. Habrá producciones propias de ópera, propuestas para los más pequeños, danza clásica, flamenca y contemporánea, música nacional e internacional de diversos estilos y todas las formas teatrales.

La oferta se podrá adquirir de manera preferente con la nueva tarjeta de socio gratuita 'Soy Procultura', que abrirá la preventa mañana día 24 y el jueves 25 de junio. Este club de fidelización aplicará descuentos del 10% por la compra de un mismo número de entradas para tres espectáculos, del 20% por cinco y del 30% por ocho, con un máximo de seis entradas por espectáculo.

Más de 10.000 personas poseen ya la tarjeta. El socio número 10.000, Jorge Corrales Zapata, asistió a la rueda de prensa y recibió dos entradas para el espectáculo que elija. La venta para el público general se abrirá a las 11.00 horas del viernes 26.

La concejala de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Málaga, Mariana Pineda, y el director del Teatro Cervantes y gerente de Málaga Procultura, Juan Antonio Vigar, desglosaron la programación en rueda de prensa.

El curso se vertebra a través de los ciclos y temporadas señeros de la empresa municipal, desde los festivales de Jazz y Teatro hasta citas consolidadas como Terral, S!ngulares, MOSMA Reloaded, Flamenco lo Serás Tú, Danza Málaga, el ciclo de Teatro Infantil, la programación navideña y la 38 Temporada Lírica.

El curso escénico arrancará en las primeras semanas de septiembre. La Temporada Lírica abrirá el día 10 de la mano de Carlos Álvarez y Sabina Puértolas; el MOSMA lo hará el día 14 con Birdman, de Antonio Sánchez, y S!ngulares los días 18 y 19 con Pancho Céspedes y Los Sírex.

La primera cita de la temporada propiamente dicha llegará el viernes 25 de septiembre con Vicente Amigo.

Los conciertos de Víctor Manuel, Tomatito, Belén Aguilera y Las Migas y una programación navideña con los villancicos de María Peláe, la zambomba de Alejandro Estrada, Argentina y la habitual gala solidaria de Dani Rovira darán paso en abril al desembarco de The Book of Mormon, el musical más premiado del género en España, que ha reservado 14 funciones en el Cervantes.

El pianista Arcadi Volodos, las zarzuelas de Teatro Lírico Andaluz (Gigantes y cabezudos y La rosa del azafrán) y Manuel Lombo completan el bloque general.

El Cervantes abrirá en noviembre una de las citas imprescindibles de la Costa del Sol, el Festival Internacional de Jazz de Málaga. Su 40 edición reunirá a pianistas de renombre como Kenny Barron y Michel Camilo, premio CIFU del certamen, junto a vocalistas de la talla de Mario Biondi y Kurt Elling, que acudirá con los Yellowjackets, y al percusionista Nate Smith, reconocido con el premio Málagajazz.

El saxofonista James Carter rendirá homenaje a Coltrane en formato trío. El quinteto del guitarrista Kurt Rosenwinkel y el multiinstrumentista y rapero Alfa Mist aportarán la dosis de contemporaneidad.

El ciclo S!ngulares se extenderá desde el 18 de septiembre, con el estreno absoluto de 3 de Corazones, que reúne las voces de Pancho Céspedes, Enrique Ramil y José Luis Jaén, hasta mediados de octubre.

En su cartel destacan Mocedades junto a Los Panchos, Malú y su esperado Quince Tour, Javier Ruibal, Cristian de Moret, Andrés Suárez, Isabel Dobarro y los conciertos ya a la venta de Fórmula V, Ocean Colour Scene, José Mercé, Rafa Sánchez y OBK.

El neoclasicismo del pianista neerlandés Joep Beving romperá el hielo de Terral 2027 con la presentación de su disco Liminal. Le seguirá la canción de autora de la vasca Izaro, que mostrará su álbum Arkitektura.

El festival de verano contará además con dos figuras cubanas, Chucho Valdés, que presentará Cuba & Beyond, Latin Grammy 2025, y el sonero Eliades Ochoa en su gira ¡Como nunca!. Completan el cartel el rock de Depedro y el flamenco-jazz del guitarrista Juan Medina, que se ampliará próximamente.

MOSMA Reloaded, festival internacional de música del audiovisual, contará con el minimalista belga Wim Mertens y el batería mexicano Antonio Sánchez. El certamen recordará las bandas sonoras de Morricone, John Williams y Hans Zimmer y reivindicará el anime con un concierto de The Animesy en el espacio Sohrlin Andalucía, donde el cosplay será bienvenido y cuyas entradas saldrán a la venta más adelante.

Flamenco lo Serás Tú alcanzará su sexta edición con un cartel que aúna juventud y veteranía en el toque, el cante y el baile. La ópera flamenca de Arcángel y Sergio de Lope abrirá un ciclo en el que estarán Sandra Carrasco con David de Arahal, Jesús Méndez, Antonio Rey, Rafael Ramírez, Tino di Geraldo y Andrés Barrios.

Daniel Doña inaugurará con el estreno de Blanco, sólido, cristalino la edición 2026 de Danza Málaga (DZM), que crece hasta los 18 espectáculos con referencias como Farruquito, Luz Arcas y su Tierras raras y Sara Baras, que ofrecerá cuatro fechas de Infinita.

El ciclo expondrá lo último de Pastora Galván, Eva Guerrero, Alba Heredia y Ana Morales y mostrará la creación malagueña con Fernando Hurtado, Ana Almagro, Antonio de Verónica, Saray Cortés y R.E.A. Danza, con espacio también para los espectáculos infantiles y la escuela eslava de ballet.

El 44 Festival de Teatro de Málaga reunirá 27 espectáculos divididos en dos actos, del 8 de enero al 31 de marzo de 2027 el primero y del 22 de abril al 30 de mayo el segundo. El certamen reconocerá a Leonardo Sbaraglia con el Premio Málaga de Teatro y a Blanca Portillo con el Ángeles Rubio-Argüelles.

Sbaraglia actuará dirigido por Daniel Veronese en Los días perfectos y Portillo encabezará el reparto de 7 minutos, producción de Barco Pirata a las órdenes de Sergio Peris-Mencheta.

Completan el programa los montajes de Cesc Gay (53 domingos), la compañía Atalaya (Antígona, la estirpe maldita), Chiqui Carabante (Los hermanos), Eduardo Vasco (Yerma), Ángel Ruiz (El rey de la farándula), Juan Mayorga (El jardín quemado) y Magüi Mira (La saga), con intérpretes como Julián López, Eva Isanta, Adriana Ozores, Fernando Tejero y el malagueño Ángel Caballero.

El Teatro Echegaray acogerá los cinco estrenos de esta edición, entre ellos Me volví para mirarla, con dirección de Fran Perea, y Lady Chamberlain, de Jóvenes Clásicos.

El segundo escenario municipal concentrará buena parte del teatro de sala y de la música del curso, con el décimo aniversario de Gospel It, Muerdo, LaPili y Lucía Rey. Además, albergará dos sesiones del encuentro de experimentación sonora y visual Transdisciplina, que también cumple diez años en 2026.

El ciclo de Teatro Infantil animará las matinales dominicales y la programación navideña de ambos escenarios con compañías de todo el país y nombres malagueños como El Espejo Negro, Pata Teatro, Peneque y Manolo Supertramp.

La 38 Temporada Lírica ofrecerá las puestas en escena de Norma, Don Procopio, La traviata y Dido and Aeneas y tres galas que protagonizarán Carlos Álvarez junto a Sabina Puértolas, Berna Perles y Ainhoa Arteta.

El ciclo arrancará el 10 de septiembre de 2026 y se cerrará los días 28 y 30 de mayo de 2027 con Norma, de Vincenzo Bellini, encabezada por Perles y Paolo Fanale. Entre sus alicientes figura la segunda edición de Ópera Estudio de Málaga (ÓEM), que llevará a las tablas en diciembre Don Procopio, ópera bufa de juventud de Georges Bizet.

Los nuevos abonos se podrán adquirir los días 25 y 26 de junio y las localidades sueltas desde el 16 de julio.

Más adelante se presentarán el festival de música de cámara Málaga Clásica, la 37 Temporada de Abono de la Orquesta Filarmónica de Málaga, la undécima temporada de la productora Factoría Echegaray y los ciclos Tango Málaga, Metalírica y Aeternum.