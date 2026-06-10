Fallece un hombre de 55 años al colisionar un camión y una moto en Cortes de la Frontera (Málaga)

Las claves

Las claves Generado con IA Un hombre de 55 años ha fallecido en un accidente de tráfico en Cortes de la Frontera (Málaga). El suceso ocurrió a las 13:40 horas en el kilómetro 45 de la A-373, en sentido hacia Cortes de la Frontera. El accidente consistió en una colisión entre una moto y un camión, según informaron testigos al 112. Servicios sanitarios, Guardia Civil de Tráfico y bomberos acudieron al lugar, pero solo pudieron confirmar la muerte del motorista.

Tragedia en Cortes de la Frontera. Un hombre ha perdido la vida en un accidente de tráfico registrado este miércoles mediodía en este municipio de la provincia de Málaga, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, en un comunicado.

El suceso ha tenido lugar en el kilómetro 45 de la A-373, sentido Cortes de la Frontera. Sobre las 13:40 horas, el teléfono 112 ha recibido varias llamadas que alertaban de la colisión de una moto y un camión, en la que había una persona herida.

Hasta el lugar se han movilizado, activados por la sala coordinadora, efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Guardia Civil de Tráfico y del Consorcio Provincial de Bomberos.

Los servicios sanitarios en el lugar solo han podido confirmar el fallecimiento de la víctima, de 55 años.