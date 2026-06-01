Adrián sobrevivió a una muerte súbita en Antequera y siete meses después ha salvado otra vida cardioprotegiendo su box

Las claves

Las claves Generado con IA Adrián Moreno sobrevivió a una muerte súbita durante una competición de CrossFit en Antequera, gracias a la rápida intervención de un cardiólogo y un policía. Tras su experiencia, decidió instalar un desfibrilador en su gimnasio FBT de Ciudad Jardín, motivado por la importancia de la cardioprotección. Solo unos meses después, el desfibrilador salvó la vida de una mujer que sufrió una parada cardíaca cerca del gimnasio, gracias a la rápida actuación de personas formadas en RCP. Adrián considera que su experiencia personal y la decisión de cardioproteger su box han sido clave para poder salvar otra vida en su entorno.

"A veces pienso que a mí me tuvo que pasar esto para que se salvara otra vida", dice el malagueño Adrián Moreno, aún sin asimilar todo lo que vivieron en su gimnasio hace apenas unos días.

Para entender la frase hay que retroceder siete meses. Era 18 de octubre de 2025. Adrián, deportista y propietario del box FBT de Ciudad Jardín, competía esa mañana en un campeonato de CrossFit en Antequera (Antequera Throwndown, que se suspendió), en una prueba donde combinaba levantamiento de barra (snatch) y carrera. Tenía por delante una jornada larga, con varias mangas repartidas a lo largo del día.

Pese a que se preparó a fondo para la gran cita con su compañero, con el que participaba, la realidad es que casi no recuerda nada de lo que ocurrió ese día, sufrió una grave parada cardiorrespiratoria que le dejó varios minutos "fuera". Lo que se conoce como una muerte súbita.

"Lo único que recuerdo es haber mirado el móvil por la mañana para ir a recoger a mi compañero. A partir de ahí, nada. Me desperté ya en el hospital", cuenta. Lo que ocurrió en esos minutos se lo han tenido que reconstruir los demás. Cuando quedaban unos quince segundos para terminar la prueba, se arrodilló, dijo que no se encontraba bien y se desplomó.

Tuvo la fortuna de no estar solo. Entre el público había un cardiólogo intensivista, Alejandro, que advirtió que aquello no era el cansancio normal de quien acaba reventado una serie, sino que a Adrián estaba pasándole algo mucho más grave. Junto a su compañero de competición, policía nacional, formado también en reanimación, iniciaron de inmediato las maniobras de RCP mientras el resto de atletas despejaban la pista.

Adrián estuvo varios minutos sin pulso, en dos episodios: lograron reanimarle una vez, con los aplausos del pabellón, pero volvió a marcharse. El desfibrilador llegó a dar varias descargas; tantas, que la batería del primer aparato se agotó y tuvieron que recurrir a otro. "Yo flipé cuando me lo contaron", relata Adrián.

Cuando todo apuntaba que iban a perderlo, el criterio del cardiólogo marcó la diferencia. Insistió en que había que pedir un helicóptero, en lugar de trasladarlo por carretera, para llevarlo hasta Málaga. Sabía que cada minuto contaba.

Y gracias a este gesto, Adrián sigue pudiendo disfrutar de la vida. Pasó trece días ingresado, parte de ellos en la UCI, hasta el 31 de octubre. "Si me llegan a asistir más tarde o me pasa en otro lado, a lo mejor no salgo, o me quedo afectado. Fue un cúmulo de circunstancias", reconoce hoy, ya recuperado, recordando que ahora tiene dos cumpleaños. "Hace unos días cumplí mis siete meses, ya mismo echo a andar", dice, con sentido del humor.

La experiencia de sobrevivir a una muerte súbita le devolvió a Adrián una idea que llevaba rondándole la cabeza desde hacía tiempo. Años atrás, tras conocer la muerte de una persona haciendo deporte, ya se le pasó por la cabeza equipar el box que regenta con un desfibrilador. El problema entonces era el precio: rondaba los 4.000 euros. "Hace cuatro o cinco años no me lo podía permitir", admite.

En febrero, cuando comenzó a volver poco a poco a su rutina, y ahora más que nunca, le volvió a pasar por la cabeza la idea. Haciendo una búsqueda en Internet vio que Meduba, la empresa que consultaba, resultó ser de un vecino suyo. "Otra casualidad que me permitió tomar la decisión", matiza. La inversión fue mucho más económica que el primer presupuesto que vio en su día y no lo dudó.

Para Adrián, la decisión tenía una doble lectura. Por un lado, la protección de los deportistas y vecinos y hasta de él mismo o su familia: "Si esto está aquí, al final es para cuidar a la gente". Por otro, la distinción de presentarse como un box cardioprotegido, ya que no es tan habitual como debería, y, de paso, una forma de transmitir seguridad a quien duda al elegir centro para ponerse en forma.

Aunque el aparato es de propiedad privada, Adrián siempre tuvo claro que si cualquier persona lo necesitaba, ahí iba a estar. Y esa frase dejó de ser una simple hipótesis algo más de un mes después de su instalación, el viernes 8 de mayo, sobre las tres y media de la tarde.

Una mujer sufrió una parada cardíaca muy cerca del box, en pleno Ciudad Jardín. En cuanto escucharon que la chica necesitaba ayuda, Antonio, su compañero de trabajo, y otro chico que precisamente estaba apuntado en el gimnasio no dudaron en correr hacia ella para auxiliarla. El trabajador había recibido, como el propio Adrián, la formación en reanimación y, el otro chico estaba haciendo las prácticas de bombero y acababa de formarse también en un curso de RCP.

Todos sabían que en el box FTB tenían un desfibrilador. Así que fueron a por él, cortaron la ropa de la mujer, colocaron los parches y siguieron el protocolo al pie de la letra. El aparato dio tres descargas. Cuando la ambulancia llegó, unos diez minutos después, la mujer ya estaba estabilizada. "Desde aquí le ofrezco toda la ayuda que necesite porque por experiencia sé lo que es y nadie mejor que alguien que ha pasado por lo mismo la entenderá", asevera.

En el momento del suceso, Adrián estaba llevando unas botellas de agua hasta el gimnasio. Se encontró el "jaleo" de golpe y se quedó en shock cuando supo que gracias a su decisión pudieron salvar la vida de una persona, como se la salvaron a él meses antes. "Yo siempre digo que estoy vivo porque coincidieron muchas cosas en tiempo y lugar por circunstancias y esta mujer salvó su vida gracias a un desfibrilador que llevaba ni tres meses instalado y dos personas formadas", expresa.

Meses después de aquella mañana en Antequera, Adrián mira atrás y le cuesta poner orden a tantas casualidades. Que un cardiólogo estuviera entre el público. Que lograran reanimarlo. Que un helicóptero ganara la carrera al reloj. Y, al otro lado del círculo, que un vecino tuviera la empresa de instalación de desfibriladores, que diera tiempo a hacer el curso de RCP y el aparato se colgara en la pared de su gimnasio para cuando hizo falta de verdad.

Él prefiere no llamarlo suerte. Le devolvieron la vida sin que él pudiera dar las gracias en aquel momento (sí después, porque organizaron una bonita cena con sus salvadores); y ahora ha sido él quien, sin estar siquiera delante, ha ayudado a devolvérsela a otra persona. Quizá no vuelvan a coincidir, pero tras este suceso los dos comparten ya algo que no se puede explicar del todo: una segunda oportunidad que empezó, sin saberlo, el día en que Adrián decidió que su segunda vida sirviera para salvar otras.