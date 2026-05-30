El crimen organizado presiona en la Costa del Sol: queda en libertad un sicario acusado de asesinar a tiros a un hombre

Fusil de asalto con el que se ejecutó a Jasin Ajar el 7 de diciembre de 2024.

Las claves

Las claves Generado con IA Un sicario belga de la Mocro Maffia, acusado de asesinar a tiros a un hombre en Fuengirola, ha quedado en libertad sin medidas cautelares tras cumplir el máximo plazo de internamiento legal. El acusado, Shah C., fue extraditado desde Bélgica y está ahora fugado, generando desconfianza en el sistema judicial español y belga. El caso evidencia la sobrecarga y falta de recursos de la Justicia española, que dificulta el seguimiento de procesos complejos con ramificaciones internacionales. La situación pone de manifiesto la creciente influencia y poder del crimen organizado en la Costa del Sol, y la falta de formación de algunos operadores jurídicos para hacerle frente.

En la Costa del Sol han actuado menores de edad como sicarios de la Mocro Maffia, es un tema que ya hemos tocado por aquí en más de una ocasión. Pero ahora se sabe que, gracias al deficiente estado del sistema judicial, colapsado y superado por el crimen organizado por una realidad de la que el legislador está completamente aislado, hay un peligro criminal en la calle.

El caso que nos ocupa deja en muy mal lugar a todos los operadores jurídicos implicados en el procedimiento porque ha provocado bastante desconfianza en Bélgica, país que extraditó al acusado que ahora está fugado. Se trata de Shah C, acusado de asesinar a tiros a Jasin Ajar en un club de Cannabis de Fuengirola en diciembre de 2024 cuando era menor de edad, en aquellas fechas tenía 17 años.

Esta última historia la adelantó Nacho Sánchez en El País, la Justicia española dejó libre hace unos días sin ninguna medida cautelar a ese sicario belga de la Mocro Maffia.

La clave del asunto radica en la sobrecarga de trabajo por falta de personal y medios de la Justicia Española que le hace imposible cumplir plazos procesales si la investigación que se está realizando es compleja.

Y este caso lo es porque Shah C, que está acusado de accionar un arma automática para acabar con la vida de un miembro de la Mocro Maffia que la noche del 7 de diciembre de 2024 se encontraba en el Club The Legends de Fuengirola, asesinó por error a Jasin Ajar que trabajaba en ese local.

La investigación es compleja porque se necesita para resolver todas las aristas del procedimiento la colaboración de la justicia belga, neerlandesa y francesa.

Y es así porque el supuesto asesino es belga y de Países Bajos es la organización criminal dedicada al narcotráfico que lo contrató. Desde Francia partieron las armas que se utilizaron en el asesinato transportadas por un grupo de chavalas.

Esta es la nueva realidad del narcotráfico en la Costa del Sol en la que quien transporta armas automáticas viene a dejar el encargo y a disfrutar en bikini de alguna pool party en Marbella sin levantar más sospechas que alguna storie en Instagram destacando un nivel de vida impropio de gente tan joven sin oficio reconocido o con un trabajo en el que sólo se puede ganar el salario mínimo.

Después de ser extraditado desde Bélgica el pasado verano de 2025, en base al artículo 28 de la Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los menores se le decretó 6 meses de internamiento que luego se prolongaron otros 3 meses a petición de la Fiscalía y ocurrió de esta manera porque son los máximos plazos legales que permite nuestra legislación.

Y en España es casi un milagro que un juez instruya, acuse, abra juicio oral y se celebre el juicio. Por eso, tras culminar el plazo de 9 meses, llegó el momento de decretar la libertad de Shah C., pero la Fiscalía no solicitó ninguna otra medida cautelar restrictiva como firmar cada ciertos días en el juzgado, llevar un control de su localización o retirarle el pasaporte.

Así que ahora mismo el supuesto sicario de la Mocro Maffia está fugitivo de la justicia española, y es quizás el caso más flagrante de fugas que han involucrado a miembros de la Mocro Maffia en estos últimos años porque ya no es un capo como Karim Bouyakhrichan o Firass Taghi (primo del máximo capo de la Mocro Maffia Ridouan Taghi) que se fugaron aprovechando la dejadez y la negligencia de los jueces por cuestiones técnicas procesales y por tener acceso a los mejores penalistas del país.

En el caso del sicario ha ocurrido simplemente porque en España falta mucha formación a ciertos operadores jurídicos sobre la importancia que tiene para un Estado el limitar el poder del crimen organizado.

Tras lo sucedido vuelve a mermar la confianza de la ciudadanía en una justicia que poco a poco se está viendo sobrepasada por criminales con cada vez más poder, y más infiltrados en el tejido económico. Y hay una familia rota, la de Jasin Ajar, que sigue sin obtener justicia.