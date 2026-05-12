Aena nombra a Sergio Millanes nuevo director del aeropuerto de Málaga a partir del 1 de julio

Las claves

Las claves Generado con IA Aena ha nombrado a Sergio Millanes Vaquero nuevo director del Aeropuerto de Málaga a partir del 1 de julio, en sustitución de Pedro Bendala. Millanes, hasta ahora director del aeropuerto de Sevilla, cuenta con amplia experiencia en gestión aeroportuaria y lideró la ampliación de la terminal sevillana. Pedro Bendala pasará a dirigir la nueva Dirección Adjunta de Planificación Aeroportuaria y Control Regulatorio de Aena, tras haber impulsado la recuperación y el crecimiento del aeropuerto malagueño. El relevo en la dirección coincide con un periodo de récords de tráfico y retos de ampliación para el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol.

Aena (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) ha anunciado este martes el nombramiento del ingeniero Sergio Millanes Vaquero a partir del próximo 1 de julio como director del Aeropuerto de Málaga.

Millanes asumirá el mando de la principal infraestructura aeroportuaria de la Costa del Sol en sustitución de Pedro Bendala, que pasará a ocupar un nuevo puesto directivo dentro de la compañía.

El nombramiento sitúa al hasta ahora director del aeropuerto de Sevilla al frente de una infraestructura estratégica que atraviesa uno de los momentos de mayor crecimiento de su historia, con cifras de tráfico cercanas a los 27 millones de pasajeros anuales y con importantes retos de ampliación y reorganización operativa sobre la mesa.

De Sevilla a Málaga

Sergio Millanes es ingeniero en Organización Industrial e ingeniero técnico aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid, además de contar con un máster en Sistemas Aeroportuarios y formación directiva en IESE.

Se incorporó a Aena en 2006 y desde entonces ha desarrollado buena parte de su carrera en puestos de responsabilidad aeroportuaria. Ha dirigido los aeropuertos de El Hierro, Fuerteventura, Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna y, más recientemente, Sevilla.

Precisamente en la capital andaluza ha liderado uno de los proyectos más relevantes ejecutados en la infraestructura sevillana en las últimas décadas: la renovación y ampliación de la terminal de pasajeros.

Según destaca Aena, esta actuación ha permitido mejorar la capacidad operativa y elevar la calidad del servicio, además de consolidar el crecimiento del tráfico y la conectividad aérea.

Ahora aterriza en Málaga en un momento especialmente sensible para el aeropuerto, inmerso en pleno debate sobre su futura ampliación y sobre la necesidad de adaptar las instalaciones al fuerte incremento de pasajeros previsto para los próximos años.

Bendala da el salto a la planificación estratégica

Por su parte, Pedro Bendala dejará la dirección del aeropuerto malagueño para asumir la nueva Dirección Adjunta de Planificación Aeroportuaria y Control Regulatorio, un área de nueva creación con la que Aena busca reforzar capacidades estratégicas en un escenario de elevada inversión y crecimiento del tráfico aéreo.

Desde su llegada a Málaga en 2019, Bendala ha pilotado la recuperación del tráfico tras la pandemia y ha acompañado al aeropuerto hasta superar los registros históricos de pasajeros.

Además, ha sido una de las figuras clave en el diseño funcional de la futura transformación del aeropuerto malagueño, orientada a optimizar la operativa y preparar la infraestructura para absorber el crecimiento previsto en la próxima década.

Su etapa ha coincidido con la consolidación del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol como una de las principales puertas de entrada turísticas del país y como uno de los aeródromos con mayor dinamismo del sistema aeroportuario español.

El relevo en la dirección se produce en un momento de crecimiento del aeropuerto malagueño, que continúa batiendo récords de tráfico y afronta importantes desafíos vinculados a capacidad, accesibilidad y conexiones.