Los narcodrones toman el Estrecho de Gibraltar y la Costa del Sol: el exceso de cocaína desborda a las mafias

Sierra Leona se ha convertido en un importante centro logístico del narcotráfico, facilitado por redes criminales como la del holandés Jos Leijdekkers, con rutas que llegan hasta España.

El exceso de cocaína en el mercado mayorista está generando problemas logísticos a los traficantes, que recurren a métodos innovadores para mover grandes cantidades de mercancía.

La Policía ha incautado un dron submarino en aguas del Estrecho, capaz de transportar más de 200 kilos de droga y dirigido a distancia mediante conexión a internet.

Las mafias del narcotráfico están utilizando drones, incluidos submarinos artesanales, para transportar droga a través del Estrecho de Gibraltar y la Costa del Sol.

El mundo del narcotráfico siempre está en la punta de lanza de los avances tecnológicos y se aprovecha de ellos constantemente para sacarle el mejor rendimiento posible.

Los drones son un ejemplo de ello. Están siendo usados por tierra, mar y aire y han cambiado, para siempre, los conflictos bélicos. Gracias a esta evolución, la criminalidad organizada ha vuelto a incorporar aún más métodos de transporte de cocaína desde Sudamérica a Europa o de África a Europa.

La droga ha sido introducida en España de muchas maneras, desde los clásicos pesqueros hasta helicópteros, jet privados, en portacontenedores, narcolanchas y un largo etcétera.

Ya desde hace tiempo se conocía que para introducir hachís en el sur de España se utilizan drones de considerable tamaño para pilotarlos y que cruzaran el Estrecho cargados de chocolate.

Prototipo de dron intervenido en una operación en 2022 contra un clan del Estrecho.

Esto se ha confirmado con varias operaciones policiales desde al menos un lustro como una en 2022 en la que se desarticuló un clan que construía drones submarinos en naves industriales de Castellar de la Frontera (Cádiz).

Simplemente pilotar con un mando a varios kilómetros de distancia para lanzar una carga en un punto determinado evita muchas miradas indiscretas si es de noche y es aprovechado en estos momentos para hacer llegar cientos de kilos de hachís por vía aérea también.

Después esa evolución se sabía que iba a llegar otra aún más innovadora y no era otra que la de los drones submarinos. Por primera vez se ha logrado incautar uno en el mar en España. Ha sido concretamente en aguas del Estrecho.

La estructura de la nave es completamente artesanal, de un tamaño considerable y con conexión a internet que le permitía ser dirigida a la distancia que quisieran.

Este hallazgo ya no es sorprendente porque corren rumores en el mundo del hampa de que hay narcosubmarinos que han logrado introducirse en el río Guadalquivir. Desde que en Monda (Málaga) se intervino un semisumergible que iba a ser utilizado en el mar Mediterráneo cualquier cosa es posible.

Un dron submarino adaptado al transporte de droga y producido a nivel industrial puede generar muchísimos problemas en el tráfico marítimo, porque realmente no se sumergen del todo en el agua y dejan bastante parte del casco a la vista. El descubierto a la deriva por Salvamento Marítimo llega a tener 2,5 metros de largo y seguramente con una capacidad de carga superior a los 200 kilos de droga. Una cifra considerable si se está hablando de cocaína.

Si se están moviendo aparatos como este en aguas del Estrecho eso significa que a la costa de Málaga también están llegando. De noche son casi indetectables. Su operatividad les permite acercarse muchísimo a una orilla de playa o hacer un traspaso de la mercancía a embarcaciones de recreo que no levanten sospechas.

Hay tanta cantidad de polvo blanco en el mercado mayorista que realmente se están sucediendo problemas de logística porque no hay forma de trasladar todo el stock que existe. Precisamente la semana pasada se incautó en aguas del Sáhara un mercante transportando el mayor alijo de cocaína de la historia, más de 30 toneladas. Partió de Sierra Leona donde cargó la droga tras hacerse acopio de distintas guarderías repartidas por el país.

Este país africano se ha convertido en el hub logístico más importante del narcotráfico en esa zona del mundo gracias a la capacidad de infiltración en el sistema del narcotraficante holandés Jos Leijdekkers alias Bolle Jos.

Tras un paso por Marbella se casó con la hija del presidente de Sierra Leona y eso le ha dado acceso a puertos y pistas de aterrizaje tanto oficiales como clandestinas.

Bolle Jos desde allí controla rutas importantísimas como las que se han podido utilizar para que un dron submarino acabe en una playa de Málaga. El mejor ejemplo de que hay tanta droga que las organizaciones criminales no saben qué hacer con ella es que llegan a acumular 30 toneladas en un solo mercante como le ha ocurrido al Arconian con bandera de Comoros.

Tanta droga en un mismo buque genera problemas para descargarla a los propios traficantes. Por eso se debe hacer poco a poco y por ello también trasportaban tantos litros de gasolina. Ese combustible iba destinado a narcolanchas, pero se necesitan tantos viajes para una carga de esa magnitud que es probable que también se utilicen drones submarinos para ahorrarse algún viaje con gomas ya que son casi indetectables.

La operatividad del dron submarino ya ha cambiado el narcotráfico internacional y las organizaciones criminales deben estar aprendiendo de los operadores de drones ucranianos. Los Carteles mexicanos lo hicieron y ahora todo hace indicar que otras mafias también lo harán.

Desde los drones adosados a portacontenedores, estos nuevos aparatos artesanales van a hacer cambiar el contrabando en Europa y en la Costa del Sol se está gestando una nueva forma de traficar con droga como ya predijeron en la segunda temporada de la serie Marbella.