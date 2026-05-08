Rescatan en Málaga al conductor de un coche tras caer al río desde más de 10 metros

Estado en el que ha quedado el vehículo siniestrado. Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Un conductor ha sido rescatado tras caer con su coche desde más de 10 metros al río en la carretera MA-4105, entre Sedella y Canillas de Aceituno. El accidente ocurrió alrededor de las 07:30 horas y solo se vio implicado el coche siniestrado. Los bomberos del Consorcio Provincial de Vélez-Málaga utilizaron una tabla espinal para liberar al conductor, que quedó atrapado en el interior del vehículo. El herido fue trasladado en ambulancia al Hospital de la Axarquía.

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos del parque de Vélez-Málaga han rescatado a primera hora de este viernes al conductor de un vehículo que quedó atrapado tras caer por un puente.

De acuerdo con los datos aportados desde la Diputación provincial, los hechos han ocurrido alrededor de las 07:30 horas.

El accidente, en el que se ha visto implicado solo el coche siniestrado, ha ocurrido en la carretera MA-4105, entre Sedella y Canillas de Aceituno.

Imagen del punto desde el que ha caído el coche. Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga

El vehículo ha caído al río desde un desnivel de más de 10 metros. El ocupante quedó atrapado en el interior, teniendo que ser rescatado por los operarios con ayuda de una tabla espinal.

Ha sido trasladado hasta la ambulancia para su evacuación al Hospital de la Axarquía.