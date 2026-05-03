Fallece un motorista en Mijas tras sufrir una caída en la A-7

Archivo - Vehículo del servicio de emergencias 112 Andalucía (imagen de archivo). Junta de Andalucía

Las claves

Las claves Generado con IA Un hombre de 54 años falleció en Mijas tras caer con su moto en la A-7. El accidente ocurrió en el kilómetro 1020 de la A-7, sentido Algeciras, sobre las 22:45 horas del sábado. Servicios de emergencia y Guardia Civil acudieron al lugar, pero no pudieron salvar la vida del motorista.

Trágico accidente en la provincia de Málaga. Un hombre ha perdido la vida en Mijas tras sufrir una caída con su moto, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Un ciudadano llamó al teléfono 1-1-2 sobre las 22:45 horas de ayer sábado para indicar que había un motorista caído en la calzada, en el kilómetro 1020 de la A-7, sentido Algeciras.

Desde el 1-1-2 se activó a la Guardia Civil de Tráfico y a los efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Los sanitarios en el lugar no pudieron hacer nada por salvar la vida al accidentado, un varón de 54 años, que falleció en el mismo lugar del suceso.