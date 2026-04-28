Desbloqueada la obra de ampliación de la Autovía del Guadalhorce: luz verde tras tumbarse el recurso

Imagen del tramo de la A-357 en la que se pretende intervenir.

Las claves

Las claves Generado con IA Se desbloquea la ampliación de la Autovía del Guadalhorce tras descartarse un recurso empresarial que había paralizado el proyecto. La obra, valorada en 41,7 millones de euros, comprende un tramo estratégico de 4,2 kilómetros entre Casapalma y Cerralba, en Pizarra. El contrato será formalizado con la UTE Copisa-Arpo, tras resolverse un empate técnico en la valoración de ofertas. El proyecto incluye una autovía de doble calzada, un viaducto de 250 metros sobre el río Grande y mejoras en la carretera de servicio existente.

El proyecto de ampliación de la Autovía del Guadalhorce queda liberado. Tras quedar afectado por un frenazo inesperado, después de que un recurso empresarial obligase a suspender temporalmente el primero de los tramos de la nueva carretera, la operación se reactiva después de que haya sido descartado el recurso especial.

Este paso adelante, que acaba de comunicarse, permite a la Consejería de Fomento avanzar en la formalización del contrato de desarrollo del tajo entre los enlaces de Casapalma y Cerralba, valorado en 41,7 millones de euros.

La mesa de contratación propuso como adjudicataria a la UTE formada por Copisa y Arpo Empresa Constructora. La suya fue la propuesta mejor valorada. Sin embargo, según ha podido saber EL ESPAÑOL de Málaga, la unión temporal liderada por Sando, segunda clasificada por un margen mínimo, decidió impugnar el resultado.

En la valoración de las ofertas, la mesa de contratación detectó un empate a 89,96 puntos entre las dos alianzas empresariales al realizar los cálculos con dos decimales.

Ante la falta de precisión en el PCAP sobre el número de decimales a emplear en la fórmula de puntuación económica, y siguiendo la doctrina de los tribunales administrativos de recursos contractuales —que recomienda ajustar al máximo la puntuación para reflejar con mayor fidelidad las diferencias entre ofertas—, la mesa decidió extender el cálculo a tres decimales.

La actuación afecta a un tramo estratégico de 4,2 kilómetros en la A-357, entre el enlace de Casapalma y Cerralba, en el término municipal de Pizarra.

El proyecto de ejecución contempla una autovía de doble calzada con dos carriles por sentido; la construcción de un viaducto de 250 metros sobre el río Grande, y la adaptación de la vía actual como carretera de servicio. Se trata de la primera pieza para completar la autovía del Guadalhorce hacia el interior de la provincia.

Una muestra de la importancia de esta intervención es el peso de tráfico que soporta, que llega a los 80.000 vehículos diarios en su tramo más próximo a Málaga, cifra que se reduce a algo más de 25.000 vehículos diarios a partir de Casapalma.

Este eje conecta comarcas como Antequera, Guadalteba o la Serranía de Ronda, lo que refuerza su papel estratégico en la movilidad provincial.