Málaga cierra el primer trimestre de 2026 con 5.032 mujeres protegidas en Viogén y una asesinada, Victoria

Las claves

Las claves Generado con IA En el primer trimestre de 2026, Málaga registró 5.032 mujeres bajo protección en el sistema Viogén y un caso de asesinato machista, el de Victoria H., delante de sus tres hijos. Victoria H., pese a estar considerada de "riesgo bajo" y contar con orden de alejamiento contra su agresor, fue apuñalada por su exmarido, quien se entregó tras el crimen. El número de mujeres registradas en Viogén en Málaga aumentó en 494 durante el trimestre, alcanzando un total de 46.208 casos acumulados, siendo la cuarta provincia con más casos activos de España. En toda España, 14 mujeres fueron asesinadas por violencia machista en los tres primeros meses de 2026, la cifra más alta en un inicio de año desde 2019.

Eran las 11:40 de la mañana del sábado 24 de enero cuando los gritos de un niño rompieron la calma de la urbanización La Paca, en Alhaurín el Grande. El menor corría por la calle Tomillo suplicando ayuda para su madre, Victoria H., de 33 años. En el interior de la vivienda yacía el cuerpo de la mujer, de nacionalidad británica, con múltiples heridas de arma blanca. Su exmarido, Juan Antonio, la había apuñalado minutos antes frente a sus tres hijos, de entre 7 y 11 años, instantes previos a huir tan tranquilo de la vivienda. Horas después, el agresor se entregó en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre, donde confesó el crimen.

Victoria estaba integrada en el sistema VioGén, aunque su expediente figuraba como de "riesgo bajo". A pesar de que su expareja tenía prohibido comunicarse o acercarse a ella, las medidas judiciales resultaron insuficientes para detener el ataque. Con su muerte, Victoria se convirtió en la quinta víctima de la violencia machista en España en lo que va de 2026, y la número 1.348 desde que se iniciaron los registros en 2003. Es el único caso confirmado en Málaga en este primer trimestre, una tragedia que deja a tres menores huérfanos.

Los datos del Sistema VioGén que el Ministerio del Interior publica cada mes permiten hacer una fotografía muy precisa del tamaño del problema en Málaga. A 31 de marzo de 2026, la provincia tenía 5.032 casos activos (mujeres bajo seguimiento policial efectivo) de los que 4.507 están clasificados como riesgo bajo, 489 como riesgo medio, 34 como riesgo alto y 2 como riesgo extremo, la categoría más grave, la que se asigna cuando los indicadores apuntan a una probabilidad muy alta de violencia letal inminente (una tiene menos de 18 años y la otra, entre 18 y 30).

En enero eran 5.115 casos activos, en febrero 5.133 y en marzo 5.032: el cierre del trimestre muestra un ligero descenso de 83 mujeres en seguimiento, aunque la lectura no es tan sencilla como parece. El número de casos activos baja cuando víctimas que estaban bajo vigilancia pasan a "supervisadas" o "inactivas" tras cumplir los criterios del protocolo, no porque haya menos violencia. De hecho, el volumen total de mujeres registradas en VioGén en Málaga (sumando activas, supervisadas e inactivas) crece cada mes del trimestre: 45.714 en enero, 45.959 en febrero y 46.208 en marzo. Son 494 mujeres más en el sistema en solo tres meses.

Málaga es la cuarta provincia de España con más casos activos de violencia machista, solo por detrás de Madrid (12.280), Alicante (6.815) y Sevilla (6.218), y la segunda de Andalucía. En casos totales acumulados, 46.208, también ocupa el cuarto puesto nacional.

Las adolescentes y los hijos en riesgo

El sistema VioGén también vigila a víctimas menores de 18 años y detecta hogares en los que los hijos de las víctimas están en peligro. A cierre de marzo, Málaga contaba con 47 menores de edad bajo seguimiento activo como víctimas directas, 108 en total si se suman las supervisadas e inactivas. Entre esas 47, una aparece clasificada como riesgo alto y otra como riesgo extremo. En enero y febrero no figuraba ninguna adolescente malagueña en un riesgo tan alto.

Los datos acumulados desde 2019 cifran en Málaga 2.831 casos de "especial relevancia" (aquellos en los que los indicadores apuntan a una probabilidad significativa de violencia muy grave o letal) y 219 casos con menores en situación de riesgo, es decir, niños y niñas a cargo de víctimas a los que la violencia del agresor podría extenderse. De esos 219, 44 están clasificados como riesgo extremo.

Un primer trimestre "nefasto" en toda España

El caso de Alhaurín el Grande se enmarca en un arranque de año especialmente sangriento en toda España. En el primer trimestre de 2026 han sido asesinadas 14 mujeres por violencia machista, cifra que no se alcanzaba en un arranque de año desde hacía cinco ejercicios, según el Observatorio de Violencia contra la Mujer. El 35,7 % de las víctimas contaba con una o más denuncias previas contra su agresor, como era el caso de Victoria.

Tres menores fueron víctimas mortales de violencia vicaria en los tres primeros meses del año y once niños han quedado huérfanos en 2026, una cifra que eleva a 515 el total de huérfanos por violencia machista desde 2013. Los tres de Alhaurín están entre ellos.

La situación llevó al Ministerio de Igualdad a convocar el 17 de marzo una reunión del comité de crisis (el órgano que reúne a Igualdad, Interior, Justicia, Fiscalía, CGPJ y comunidades autónomas afectadas) para analizar la oleada. La ministra Ana Redondo reconoció allí que "a veces las evaluaciones de riesgo no se hacen con la suficiente profundidad". En paralelo, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, advertía del "miedo" y la "desconfianza" de las víctimas hacia el sistema de protección.

Silvia, María Paloma, Mercedes, Dolores (junto a su madre y una vecina), Tatiana, Petronila, María José (y su hija Noemí, de 12 años), Ana María, María del Carmen, Pilar, Czarina, María Isabel, Victoria, María Belén, Amaia y Tulia Ester son las dieciséis víctimas mortales de la violencia machista de 2026 confirmadas incluyendo el mes de abril en España. Con ellas ya son 1.359 las mujeres asesinadas desde 2003, año en el que comenzaron a elaborarse las estadísticas oficiales. 12 eran españolas (78,6 %) y 4 extranjeras, (21,4 %), mientras que los feminicidas 13 eran españoles y 3 extranjeros.

El caso de Victoria concentra en una sola mañana de enero varias de las grietas que el sistema, denunciaba su entorno, "lleva tiempo admitiendo": una mujer separada, con una denuncia previa, orden de alejamiento, pero riesgo bajo que acaba con un crimen consumado en el domicilio familiar con tres niños como testigos.