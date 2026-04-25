El mapa de los radares más 'multones' de España: así queda el ranking en 2025

Las claves

Las claves Generado con IA El radar más activo de España en 2025 se encuentra en la A-7 a su paso por Valencia, con 90.766 denuncias registradas en el año. Las autovías de alta capacidad, como la A-7, A-15, CV-905 y M-40, concentran la mayoría de las infracciones detectadas por los radares. Málaga destaca por la persistencia de varios radares entre los más multones, especialmente el instalado en el kilómetro 968 de la A-7. La tendencia de sanciones por exceso de velocidad se mantiene alta en los principales corredores de tráfico, según la DGT.

Los radares de control de velocidad en España vuelven a registrar cifras muy elevadas en 2025, con varios puntos de la red viaria nacional acumulando decenas de miles de denuncias por exceso de velocidad.

Según los datos disponibles, el dispositivo más activo del país supera las 90.000 sanciones en un solo año, consolidando a las grandes autovías como los principales focos de infracciones detectadas por la Dirección General de Tráfico (DGT).

El ranking nacional vuelve a estar dominado por corredores de alta capacidad, con presencia destacada de la A-7 en distintos puntos del país, así como carreteras de la Comunidad Valenciana, Navarra o Madrid.

A estos hay que sumar los dispositivos situados en la autovía A-7 a su paso por Málaga, que repiten entre los más activos. Uno de ellos, situado en el kilómetro 968, registró 45.050 sanciones, lo que supone una media de 124 vehículos cazados.

El otro cinemómetro es el que se localiza en el kilómetro 978 de la misma autovía estatal, que sumó 42.088 denuncias (unos 115 diarios).

Pese a que son datos elevados, la realidad es que el impacto sancionador del dispositivo del kilómetro 968 fue sensiblemente inferior al de anualidades anteriores. Y para muestra el registro de 2024.

Ese año, según la DGT, impuso unas 67.500 denuncias, casi 22.500 más que en 2025. El listado de radares más multones de España está encabezado por dispositivos de la Comunidad Valenciana, Navarra o Madrid.

Provincia Carretera Punto kilométrico Denuncias Valencia A-7 326 90.766 Alicante CV-905 7 72.557 Navarra A-15 127 67.445 Santa Cruz de Tenerife TF-2 1 49.641 Málaga A-7 968 45.050 Madrid M-40 20 43.500 Málaga A-7 978 42.088 Cádiz A-381 74 36.925 Ciudad Real A-4 135 32.041 Madrid M-40 52 31.175

El radar más activo en 2025 se localiza en Valencia, en la carretera A-7, con 90.766 denuncias (249 diarias), seguido por un punto en la CV-905 de Alicante (72.557) y otro en la A-15 de Navarra (67.445).

También destacan dispositivos en Santa Cruz de Tenerife y Madrid, aunque Málaga mantiene una presencia relevante en la parte alta del ranking con dos radares entre los diez primeros.

Málaga, presencia recurrente

La presencia de la provincia en este tipo de listados no es puntual. Los datos de los últimos años muestran una tendencia sostenida en la actividad sancionadora de varios puntos de la A-7 y otras vías principales de la provincia.

En 2024, el radar del kilómetro 968 de la A-7 ya lideraba las estadísticas en Málaga con alrededor de 67.500 denuncias, seguido por otros dispositivos en la A-45 y la MA-20, que también superaron las 30.000 sanciones.

Un año antes, en 2023, el mismo radar de la A-7 en el kilómetro 968 volvió a situarse entre los más activos con 66.869 multas, acompañado por otros puntos de la misma autovía y la A-45, que también registraron cifras elevadas.

La tendencia se mantiene en ejercicios anteriores. En 2022, varios radares de la A-7 en Málaga acumularon entre 29.000 y casi 48.000 sanciones, mientras que en 2018 la autovía A-7 y la MA-20 ya figuraban entre los puntos de mayor actividad sancionadora en la provincia.

La repetición de estos datos en el tiempo apunta a un patrón consolidado en determinadas vías de alta capacidad, especialmente en la A-7, una de las arterias principales del litoral malagueño y con un elevado volumen de tráfico diario.

Estos dispositivos se encuentran instalados en tramos donde la intensidad de circulación es alta y donde, según la Dirección General de Tráfico (DGT), se han detectado históricamente excesos de velocidad de forma recurrente.

