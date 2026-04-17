La Primitiva deja 51.252 euros en el barrio de Campanillas de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Un boleto de La Primitiva premiado con 51.252 euros fue validado en Campanillas, Málaga. El sorteo del jueves no tuvo acertantes de Categoría Especial ni de Primera, pero sí cuatro de Segunda, premiados con 51.252 euros cada uno. Los otros boletos ganadores se validaron en Murcia, Baleares y Madrid. La combinación ganadora fue 10, 9, 36, 43, 42 y 16, complementario 31 y reintegro 8; el bote para el próximo sorteo asciende a 5,2 millones de euros.

El sorteo de La Primitiva de este jueves no dejó acertantes de Categoría Especial ni de Primera, pero sí repartió premios en Segunda Categoría, y uno de ellos cayó en Málaga. En total, se registraron cuatro boletos con cinco aciertos más el complementario, cada uno premiado con 51.252,31 euros.

Uno de esos boletos fue validado en el Despacho Receptor 50.685, situado en la calle José Calderón, en Campanillas. Los otros premios se repartieron entre La Aparecida, en Murcia; Pollença, en Baleares; y Valdetorres de Jarama, en Madrid.

La combinación ganadora del 16 de abril estuvo formada por los números 10, 9, 36, 43, 42 y 16, con el 31 como complementario y el 8 como reintegro. El Joker correspondió al número 5121352.

La recaudación del sorteo ascendió a 10,39 millones de euros. Al quedar desiertas las categorías superiores, el bote sigue creciendo y se pondrá en juego en el próximo sorteo, donde un único acertante podría hacerse con 5,2 millones de euros.