Tirotean a un acusado de asesinato en Marbella justo antes de su juicio

Las claves nuevo Generado con IA Un acusado de asesinato en Marbella fue tiroteado en Pizarra la noche previa a su juicio. El juicio fue suspendido después de que el acusado, de 35 años, recibiera dos disparos en un gemelo y un brazo. El caso investiga un tiroteo mortal en 2019 en Marbella, donde una persona murió y otra resultó gravemente herida. La Fiscalía pide 37 años de prisión para cada uno de los tres acusados y la Guardia Civil investiga la relación entre ambos tiroteos.

El inicio de un juicio con jurado popular en la Audiencia de Málaga por un tiroteo mortal ocurrido en Marbella en 2019 ha tenido que ser suspendido después de que uno de los acusados fuese agredido con arma de fuego en la noche de este lunes en la localidad de Pizarra.

Según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía, poco después de las 21:00 horas de este lunes se recibió un aviso alertando de que un varón de 35 años había sido herido por arma de fuego en la pedanía de Zalea.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y servicios sanitarios, que asistieron al herido y lo trasladaron al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria.

Fuentes consultadas por EL ESPAÑOL de Málaga relacionan esta agresión con la suspensión del juicio, de la que inicialmente informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). E indican que fue disparado en en un gemelo y un brazo.

En aquel momento, únicamente precisaba que el motivo del aplazamiento era que uno de los acusados se encontraba en urgencias, sin aportar más detalles. Este martes, sin embargo, amplía los datos y vincula la decisión con que el acusado había recibido dos impactos de bala. La previsión es que el juicio no se retome al menos hasta noviembre.

La víctima es uno de los acusados en la causa, en la que se juzgan unos hechos ocurridos en noviembre de 2019 en Marbella, en los que una persona falleció y otra resultó gravemente herida en un tiroteo.

La Fiscalía solicita penas de 37 años de prisión para cada uno de los tres acusados por delitos de asesinato, tentativa de asesinato y otros. Según el escrito de acusación, los hechos de 2019 se produjeron cuando los procesados habrían acudido junto a las víctimas a un domicilio en Marbella, donde se produjo el tiroteo.

La Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias para esclarecer tanto las circunstancias del tiroteo de Pizarra como su posible relación con la causa judicial que ahora queda en suspenso.