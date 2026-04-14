Málaga sufre la paradoja del éxito: referente en crecimiento, pero con la vivienda 'ahogando' a sus vecinos

Las claves nuevo Generado con IA Málaga experimenta un fuerte crecimiento económico, pero el alto precio de la vivienda se ha convertido en el principal problema para sus habitantes. El 44,2% de los malagueños considera el coste de la vivienda como su mayor preocupación, superando a otros problemas como la movilidad. Las principales causas señaladas son los alquileres prohibitivos, la falta de oferta y el auge de viviendas turísticas. El optimismo de los ciudadanos sobre la situación provincial ha disminuido, pasando del 76,3% en 2025 al 60,6% en 2026 que consideran la situación "buena o muy buena".

La provincia de Málaga se encuentra inmersa en una paradoja significativa. Mientras los indicadores económicos y la proyección internacional sitúan a la región en una posición de privilegio, el ciudadano de a pie empieza a sentir los problemas derivados de este mismo éxito.

Esta es una de las muchas lecturas que pueden hacerse del último Barómetro de la Fundación MADECA (2026). El trabajo realizado por el ente dependiente de la Diputación malagueña confirma que la percepción de prosperidad que muchos mantienen choca frontalmente con un muro infranqueable: el precio de la vida.

La evolución en cuanto al principal problema de los malagueños es absoluta en los últimos años. De la angustia hídrica provocada por la situación de extrema sequía de 2024 a la dura realidad inmobiliaria con la que se topan miles de malagueños.

Una simple lectura de los barómetros de MADECA avala esta variación. Si en 2024 los malagueños miraban al cielo, citando la sequía en un 20,7% de los casos como su principal desvelo, ahora el asunto que quita el sueño a la mayor parte de la población es la crisis de la vivienda.

Y si bien es cierto que esa elección ya fue una realidad en 2025, ahora se dispara. El estudio de 2025 reflejaba que el precio de la vivienda escalaba al 39%, pero los datos de 2026 consolidan una tendencia alarmante: el 44,2% de los encuestados sitúa el precio de la vivienda como el mayor problema de la provincia.

Un parámetro que supera con mucho a la movilidad, que se erige como el segundo gran problema para el 12%.

La preocupación con la vivienda es tan aguda que los ciudadanos le otorgan una puntuación media de 8 sobre 10, un nivel de estrés social que antes solo generaba la falta de agua.

El mapa del problema

La intensidad de esta preocupación no es uniforme, pero alcanza niveles críticos en puntos muy diversos de la geografía malagueña. La Serranía de Ronda encabeza el índice de angustia personal con un 8,2 sobre 10 , seguida muy de cerca por la Costa del Sol Occidental, Nororma y la Sierra de las Nieves, todas con un 8,1.

Solo la comarca de Guadalteba parece mantenerse ligeramente por debajo de la media provincial con un 7,3.

El diagnóstico ciudadano ha evolucionado. Si hace un año el foco estaba únicamente en el encarecimiento de los precios, el barómetro de 2026 añade nuevos culpables al escenario de exclusión:

Alquileres prohibitivos : Sigue siendo la causa principal para el 21,6% de los encuestados.

: Sigue siendo la causa principal para el 21,6% de los encuestados. Falta de oferta : Un 20,3% de los malagueños denuncia que, simplemente, no hay viviendas disponibles.

Turistificación: El 18,4% señala directamente al exceso de viviendas turísticas como factor de colapso.

Esta situación hace que el 80% de los malagueños asegure que no piensa cambiar de casa.

En este contexto, la solución al problema de la vivienda pasa, a juicio de los encuestados, por construir más VPO (19,6%), por liberar suelo para vivienda (casi el 15%) y por limitar las viviendas turísticas (9,8%)

Hay otro detalle a valorar del último barómetro y es el frenazo que se produce en la percepción de optimismo entre los malagueños.

Aunque Málaga sigue siendo percibida como una provincia con futuro —especialmente vinculada al turismo (52,8%) y al pujante sector tecnológico (18,6%) —, el optimismo general se está enfriando.

Si en 2025 el 76,3% de los ciudadanos calificaba la situación provincial como "buena o muy buena", en 2026 esa cifra ha caído al 60,6%. Además, casi un 30% de la población siente que la provincia está "igual" que hace dos años, un síntoma inequívoco de estancamiento en la calidad de vida percibida.