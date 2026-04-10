El fondo catarí Al Alfia mueve ficha en Málaga: paga por fin el canon por la marina de San Andrés
Vuelve a pagar tarde el primer semestre del abono al que está obligado con el Puerto de Málaga por la concesión de la marina deportiva.
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Las claves
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El fondo catarí Al Alfia ha abonado finalmente el canon semestral de 300.000 euros por la concesión de la marina de San Andrés en Málaga, aunque fuera de plazo.
Al Alfia ha pagado repetidamente fuera de plazo desde que recibió la adjudicación para construir la marina deportiva, lo que ha generado dudas pese a la confianza en su solvencia.
El fondo mantiene conversaciones para incorporar un socio al proyecto, entre ellos Ocean Platform Marinas (OPM), empresa en la que Rafael Nadal ha entrado como accionista.
La futura marina de San Andrés prevé un impacto socioeconómico de 782 millones de euros en 50 años y contempla edificios comerciales, un complejo náutico, zona de varada y una torre de control.
El fondo de inversión Al Alfia, vinculado a la familia real de Catar, da el paso y cumple, por fin, con parte de las obligaciones económicas a las que está obligado con el Puerto de Málaga por la concesión de la futura marina deportiva de San Andrés.
Según ha podido saber EL ESPAÑOL de Málaga, la firma ha ordenado el ingreso del canon correspondiente al primer semestre del ejercicio, completando de este modo un abono de unos 300.000 euros. Se da la circunstancia de que este ingreso ve la luz varias semanas después del plazo máximo marcado.
Y no es la primera vez que ocurre. De hecho, en los tres años que ya han transcurrido desde que la Autoridad Portuaria le adjudicara el contrato para la construcción de estas instalaciones, Al Alfia ha pagado fuera de plazo.
Aunque en el seno del Puerto se confía en la solvencia económica de la firma, la misma que impulsa desde hace una década la gran torre hotelera en el dique de Levante, la realidad es que la demora en los pagos alimenta la duda.
A esto hay que sumar que desde hace meses, Al Alfia se encuentra en conversaciones con entidades para la incorporación de un socio a la operación. Los contactos, por el momento, no parecen estar cerrados.
Recientemente se apuntó que una de las firmas con las que se mantienen conversaciones es Ocean Platform Marinas (OPM). Esta entidad ya está presente en el puerto malagueño. Junto a Igy Marina asume la explotación de la marina de megayates.
OPM ha sido protagonista en las últimas semanas por la irrupción en su accionariado de Rafael Nadal, que se ha hecho con parte de la entidad.
Impacto económico
Para tomar una verdadera dimensión de la propuesta basta con acudir a los números recogidos en la memoria económica del proyecto. De acuerdo con la misma, se estima que en los 50 años de concesión otorgados, la actividad de la marina tendrá un Valor Agregado Bruto (VAB) y un impacto socioeconómico total de 782 millones de euros. O lo que es lo mismo, de 15,6 millones al año.
Aunque el valor de la marina repercute en el conjunto de la capital de la Costa del Sol, es indudable que el mejor parado será la Autoridad Portuaria y sus arcas. Y muestra de ello es que una vez finalizado el periodo concesional, en 2070, habrá obtenido del orden de 146,9 millones en concepto de tasas portuarias y tarifas.
Estas son las principales piezas de la marina de San Andrés:
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Edificios de uso comercial: se ordenan siete edificios a lo largo de los muelles oeste y sur, con su fachada principal hacia la lámina, con una altura máxima de una planta. El techo máximo edificable es de 3.000 metros cuadrados.
Las edificaciones del muelle oeste serán cuatro. Sus cubiertas planas prevén su posible conexión con la plaza del Auditorio en la parcela colindante. Sus fachadas se separan del cantil o muelle de ribera.
Cada edificio tendrá un máximo construido de 488,05 metros. En el nivel -1 de sótano se propone un aparcamiento público con un total de 146 plazas, que complementan a las 305 plazas de aparcamiento en superficie. Esto permite un total de 451 plazas.
En cuanto a las edificaciones del muelle sur, serán tres con altura de planta baja más torreón de acceso a la cubierta. El techo máximo de cada una es de 349,25 metros. Se apuesta por un diseño fraccionado para obtener mayor superficie de “exposición- escaparate” y evitar el efecto trasera.
Esta disposición permite unos espacios abiertos entre los edificios con terrazas, pérgolas y vegetación, potenciando la actividad urbana del paseo de borde de la dársena náutico-deportiva. La “carga y descarga” se realiza por la calle trasera de servicio.
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El Complejo Náutico: los volúmenes propuestos del complejo náutico se componen de dos edificios con usos diferenciados, que son el Club Náutico y la Escuela de Vela. Ambos, en el extremo del muelle sur y contradique de abrigo. El Club Náutico tendrá planta baja+planta primera (8 metros de altura de cornisa) +torreón (con 100 metros edificados).
Sus usos serán los de restauración, pequeño comercio y actividades sociales, con sus espacios de terrazas y jardines colindantes con la dársena náutico-deportiva. Su techo máximo edificable es de 1.820 metros.
En cuanto a la escuela de vela, dotará al puerto deportivo de una importante oferta social para potenciar el deporte náutico. Una rampa flotante adyacente a una explanada de operaciones, complementan a esta edificación con una altura máxima de planta baja. Su techo máximo edificable es de 380 metros
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La Zona de Varada y Nave de Marina Seca: estará en la zona del muelle norte, colindando con la zona de nueva lonja, el cuartel de la Guardia Civil y el nuevo embarcadero del río.
Está dotada de un edificio de marina seca destinado a talleres de reparación de embarcaciones, y locales relacionados con la actividad náutico-deportiva. Los mismos también podrían tener la función de oficinas del puerto deportivo. El techo máximo edificable es de 5.000 metros.
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La capitanía y torre de control: estarán en el extremo del espigón central, con una altura de planta baja más tres plantas, más torre de control. Así es donde se ubicará la Administración del recinto portuario, las oficinas de la Capitanía, y la Torre de Control General. El techo máximo edificable es de 425 metros.