El fondo catarí Al Alfia mueve ficha en Málaga: paga por fin el canon por la marina de San Andrés

Infografía con la Marina de San Andrés y el Auditorio de la Música.

Las claves nuevo Generado con IA El fondo catarí Al Alfia ha abonado finalmente el canon semestral de 300.000 euros por la concesión de la marina de San Andrés en Málaga, aunque fuera de plazo. Al Alfia ha pagado repetidamente fuera de plazo desde que recibió la adjudicación para construir la marina deportiva, lo que ha generado dudas pese a la confianza en su solvencia. El fondo mantiene conversaciones para incorporar un socio al proyecto, entre ellos Ocean Platform Marinas (OPM), empresa en la que Rafael Nadal ha entrado como accionista. La futura marina de San Andrés prevé un impacto socioeconómico de 782 millones de euros en 50 años y contempla edificios comerciales, un complejo náutico, zona de varada y una torre de control.

El fondo de inversión Al Alfia, vinculado a la familia real de Catar, da el paso y cumple, por fin, con parte de las obligaciones económicas a las que está obligado con el Puerto de Málaga por la concesión de la futura marina deportiva de San Andrés.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL de Málaga, la firma ha ordenado el ingreso del canon correspondiente al primer semestre del ejercicio, completando de este modo un abono de unos 300.000 euros. Se da la circunstancia de que este ingreso ve la luz varias semanas después del plazo máximo marcado.

Y no es la primera vez que ocurre. De hecho, en los tres años que ya han transcurrido desde que la Autoridad Portuaria le adjudicara el contrato para la construcción de estas instalaciones, Al Alfia ha pagado fuera de plazo.

Aunque en el seno del Puerto se confía en la solvencia económica de la firma, la misma que impulsa desde hace una década la gran torre hotelera en el dique de Levante, la realidad es que la demora en los pagos alimenta la duda.

Infografía del proyecto cataría de la marina de San Andrés, en Málaga.

A esto hay que sumar que desde hace meses, Al Alfia se encuentra en conversaciones con entidades para la incorporación de un socio a la operación. Los contactos, por el momento, no parecen estar cerrados.

Recientemente se apuntó que una de las firmas con las que se mantienen conversaciones es Ocean Platform Marinas (OPM). Esta entidad ya está presente en el puerto malagueño. Junto a Igy Marina asume la explotación de la marina de megayates.

OPM ha sido protagonista en las últimas semanas por la irrupción en su accionariado de Rafael Nadal, que se ha hecho con parte de la entidad.

Impacto económico

Para tomar una verdadera dimensión de la propuesta basta con acudir a los números recogidos en la memoria económica del proyecto. De acuerdo con la misma, se estima que en los 50 años de concesión otorgados, la actividad de la marina tendrá un Valor Agregado Bruto (VAB) y un impacto socioeconómico total de 782 millones de euros. O lo que es lo mismo, de 15,6 millones al año.

Aunque el valor de la marina repercute en el conjunto de la capital de la Costa del Sol, es indudable que el mejor parado será la Autoridad Portuaria y sus arcas. Y muestra de ello es que una vez finalizado el periodo concesional, en 2070, habrá obtenido del orden de 146,9 millones en concepto de tasas portuarias y tarifas.

Estas son las principales piezas de la marina de San Andrés: