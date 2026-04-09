Gavira, candidato de VOX a la Junta de Andalucía: "Montero va a ser el último desprecio de Sánchez a Andalucía"

Las claves nuevo Generado con IA Manuel Gavira, candidato de VOX a la Junta de Andalucía, ha criticado duramente a María Jesús Montero, calificándola como "el último desprecio de Sánchez a Andalucía". Gavira ha vinculado a Montero con el escándalo de los ERE y la ha acusado de pagar "chantajes" desde el Gobierno central. El candidato de VOX ha reprochado al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, mantener "chiringuitos socialistas" y políticas que dificultan el acceso a la vivienda en Málaga. Gavira ha denunciado las listas de espera sanitarias, la situación de dependencia y la falta de oportunidades para jóvenes andaluces, reivindicando una gestión eficaz para los ciudadanos.

Este jueves, VOX ha iniciado la precampaña andaluza con un mitin en el barrio malagueño de Parque Mediterráneo. Manuel Gavira, el candidato del partido a la Junta de Andalucía, ha estado arropado por el líder nacional, Santiago Abascal, y por los cabezas de lista de las ocho provincias andaluzas.

Es por ello que Gavira no se ha andado con chiquitas y ha lanzado un ataque directo a María Jesús Montero, su contrincante socialista en las urnas, de la que habla como "el último desprecio de Sánchez a Andalucía".

Así de rotundo ha sido Gavira ante cerca del millar de personas que se han reunido en la convocatoria de esta tarde. Ha recordado que la ministra fue consejera durante el escándalo de los ERE, al que ha calificado como "el caso de corrupción más grande que ha habido en nuestra nación", y ha trazado una línea directa entre su pasado en la Junta y su presente en el Gobierno central.

"Es la ministra de Hacienda de los puteros, de Ábalos, de Koldo, de Cerdán. Es la ministra que está pagando los chantajes", ha espetado entre aplausos.

Tras vaciar el cargador contra Montero, Gavira ha girado su artillería hacia el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y su apelación constante a la "estabilidad". Para el candidato de VOX, esa palabra no es más que una coartada del malagueño.

"Su estabilidad es su comodidad para seguir aplicando las peores políticas en Andalucía y para mantener todos los chiringuitos de los socialistas", ha denunciado, añadiendo que el Gobierno del PP "aún tiene enchufada a la mujer del señor Espadas".

Ha criticado además lo que ha llamado "la locura climática" impulsada desde la Junta, que a su juicio sirve para "arrancar olivos y poner placas solares que pertenecen a empresas donde luego acaban enchufados todos los compadres del Partido Popular".

Gavira ha pintado un cuadro sombrío de los servicios públicos andaluces. Ha denunciado, al igual que su líder, unas listas de espera sanitarias "insoportables" y ha puesto el foco en las mujeres que acuden a hacerse una mamografía: "Todas tienen miedo, todas sin excepción".

También ha aludido a los jóvenes obligados a marcharse fuera de Andalucía para labrarse un futuro y a los 6.000 andaluces que, según ha afirmado, mueren cada año esperando una ayuda a la dependencia. "Esto no se puede permitir", ha incidido.

En materia de vivienda, ha apuntado directamente a Málaga: la "estabilidad" del PP, ha dicho, es la que hace "imposible acceder a una vivienda digna" en la provincia. Así, Gavira ha relatado el caso de una mujer que, tras las últimas lluvias, lo perdió todo con cuatro hijos y tuvo que esperar dos meses y medio para recibir una cita para gestionar una ayuda, mientras que quienes llegan de fuera, ha denunciado, "a los dos días las tienen".

Gavira ha cerrado su intervención respondiendo a dos de las críticas más habituales que recibe VOX. A quienes les acusan de no querer gobernar, ha sido tajante: "Lo que no queremos es el poder por el poder. Para sentarse en los sillones de los chiringuitos socialistas y aplicar la política socialista, ya está el PP".

Y a quienes les reprochan su falta de experiencia, ha respondido con una de las frases que más ovaciones ha cosechado durante la tarde: "Llevan razón, no tenemos experiencia. No tenemos experiencia en robar ni en estafar a la gente que nos vota. No tenemos experiencia en legislar en contra de los españoles".

Ha cerrado reivindicando "la Andalucía de los trabajadores, de las familias, de los autónomos y de los empresarios que se levantan cada día y se parten el lomo". "Los andaluces no pedimos milagros. Pedimos que las cosas básicas funcionen y que la Junta no estorbe", ha concluido.