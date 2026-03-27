Intervenidas numerosas barcas sin registrar en cinco varaderos de la zona este de Málaga

La Policía Local de Málaga ha retirado numerosas embarcaciones sin registrar en cinco varaderos del este de la ciudad durante la séptima operación ‘Amaya’, desarrollada en coordinación con el Área de Playas del Ayuntamiento.

El dispositivo tiene como finalidad ordenar el uso de estos espacios, garantizando la actividad de las barcas con documentación en regla y retirando aquellas que incumplen la normativa vigente.

La intervención se ha llevado a cabo sin incidentes y ha contado con la participación de agentes de la Jefatura de Policía de Barrio Este, del Grupo Operativo de Apoyo y del Subgrupo de la Unidad Canina.

Según ha informado la Policía Local, el operativo busca despejar la zona de embarcaciones, artefactos flotantes y utensilios no autorizados que no pueden permanecer en estos puntos del litoral.

En paralelo, la Jefatura de Policía de Barrio Este está elaborando un censo de los varaderos y notificando a los propietarios de embarcaciones irregulares la obligación de regularizar su situación o proceder a su retirada.

La actuación se ha centrado en cinco enclaves situados en el Paseo Marítimo de El Pedregal y en las calles Quitapenas y Banda del Mar.

El balance de la operación incluye la retirada de nueve barcas no registradas, un patín de catamarán, ocho artefactos flotantes, entre ellos un hidropedal y varias canoas tipo kayak, además de numerosos enseres navales. También se han eliminado dos tornos en desuso que suponían un riesgo para los usuarios, junto a otros objetos como neveras, sombrillas y sillas.

Con este operativo, la Policía Local y el Área de Playas refuerzan un año más su colaboración, adelantándose a la temporada alta con el objetivo de garantizar la seguridad y la limpieza del litoral malagueño.