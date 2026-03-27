Intervenidas numerosas barcas sin registrar en cinco varaderos de la zona este de Málaga
La actuación se ha centrado en enclaves situados en el Paseo Marítimo de El Pedregal y en las calles Quitapenas y Banda del Mar.
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Las claves
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La Policía Local de Málaga ha retirado numerosas embarcaciones sin registrar en cinco varaderos del este de la ciudad durante la séptima operación 'Amaya'.
El operativo busca ordenar el uso de los varaderos, retirando barcas y artefactos flotantes no autorizados y notificando a los propietarios para que regularicen su situación.
En la intervención se han retirado nueve barcas, un patín de catamarán, ocho artefactos flotantes y diversos enseres, incluyendo dos tornos en desuso y objetos como neveras y sillas.
La actuación, realizada sin incidentes, tiene como objetivo reforzar la seguridad y la limpieza del litoral malagueño antes de la temporada alta.