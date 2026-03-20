Marco, condenado a 24 años de cárcel por asesinar a su pareja Paula en Torremolinos: le asestó 16 puñaladas

Marco, el acusado de asesinar a su ex, en el juzgado. EFE

Las claves nuevo Generado con IA Marco ha sido condenado a 24 años de cárcel por asesinar a Paula, su pareja y madre de su hijo, en Torremolinos. La víctima recibió 16 puñaladas en 2023; el crimen fue considerado asesinato con agravantes de parentesco y género, y malos tratos habituales. Marco, de nacionalidad italiana, será juzgado en otro proceso por el asesinato de su anterior pareja, Sibora, cuyo cadáver fue hallado emparedado tras nueve años desaparecida. El condenado ya tenía una sentencia previa de nueve meses de prisión por maltrato a otra expareja sentimental.

Marco, el hombre acusado de asesinar a dos de sus parejas en Torremolinos (Málaga), acaba de ser condenado a una pena total de 24 años de prisión por el crimen de una de ellas, Paula. La víctima, madre de su hijo, recibió 16 puñaladas en 2023.

El procesado, Marco R., de 48 años y nacionalidad italiana, será juzgado en otro juicio popular, aunque todavía no se ha señalado fecha, por el otro crimen que se le atribuye, el de Sibora, de 22 años, su anterior pareja y cuyo cadáver fue hallado en el mismo municipio malagueño emparedado en una vivienda tras nueve años desaparecida.

Según la sentencia, adelantada por EFE, el acusado ha sido condenado por dos delitos, uno de asesinato con las agravantes de parentesco y de género y otro de malos tratos habituales.

Esta resolución se produce después de que el pasado 13 de marzo un jurado popular lo considerara culpable por unanimidad de tender a Paula "una trampa" al decirle que ya había dejado el apartamento que compartían para que ella volviera y así poder "ejecutar el ataque" y su posterior muerte.

Además de los dos procedimientos abiertos por los crímenes de Paula y Sibora, tiene una condena anterior de nueve meses de prisión por maltrato a otra pareja sentimental, sentencia de conformidad de 2024.