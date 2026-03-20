La Aemet activa el aviso amarillo por fenómenos costeros en todo el litoral malagueño este viernes

El mapa de avisos de la Aemet de este viernes. Aemet

Las claves nuevo Generado con IA La Aemet ha activado el aviso amarillo por fenómenos costeros en todo el litoral de Málaga este viernes. El aviso afecta a la Costa del Sol Occidental, la capital y la Axarquía, desde las 7:00 hasta las 22:00 horas. Se esperan vientos del este y nordeste de hasta 60 km/h y olas que podrían alcanzar los 4 metros de altura. Aunque no hay alerta por lluvias, hay alta probabilidad de precipitaciones en municipios como Málaga, Rincón de la Victoria, Antequera, Coín, Ronda y Marbella.

Las alertas amarillas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) vuelven a Málaga. En esta ocasión no es por precipitaciones sino por fenómenos costeros y se extienden por todo el litoral.

En concreto, la Costa del Sol Occidental, la capital y la Axarquía están en aviso amarillo por fenómenos costeros desde las 7.00 horas de este viernes. Permanecerán en alerta hasta las 22.00 horas.

Así, el aviso se ha activado, según la Aemet, porque prevén que se produzcan vientos del este y nordeste de 50 a 60 kilómetros por hora, es decir, de fuerza 7. Además, también podrían producirse olas de hasta 4 metros de altura.

Lluvias para este viernes

Cabe señalar que, pese a no estar en alerta por lluvias, la Aemet sí prevé precipitaciones para este viernes. En la capital la probabilidad es del 95%. En Rincón de la Victoria y en Antequera es del 80%.

Las precipitaciones estarán presentes sí o sí en municipios como Coín, Ronda y Marbella, porque la posibilidad de que llueva es del 100% durante toda la jornada.