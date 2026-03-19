Detenidos en la Costa del Sol dos criminales buscados por Interpol por homicidio y tentativa de asesinato

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional ha detenido en Estepona y Marbella a dos prófugos buscados por la justicia turca y ucraniana, respectivamente. Uno de los detenidos, de nacionalidad turca, estaba implicado en un homicidio con arma de fuego ocurrido en Esmirna en 2023. El segundo detenido, de nacionalidad ucraniana, estaba involucrado en un intento de asesinato en Zaporiyia en 2019, donde la víctima recibió tres disparos. Ambos arrestos se produjeron gracias a la intensificación de los controles de seguridad en la Costa del Sol y han sido comunicados a la Audiencia Nacional.

La Policía Nacional ha detenido en Estepona y Marbella a dos prófugos de la justicia turca y ucraniana, respectivamente, en virtud a sendas Órdenes Internacionales de Detención.

Ambos fugitivos están relacionados con delitos violentos contra las personas en los que se emplearon armas de fuego, uno con resultado de muerte y otro que acarreó lesiones graves a la víctima en una tentativa de asesinato.

Los arrestos son fruto de la intensificación de los controles de seguridad en prevención de la delincuencia en la Costa del Sol.

Cronológicamente, la primera de las detenciones tuvo lugar el 9 de marzo en la avenida de Pernet, en Estepona.

Un control policial, efectuado por agentes adscritos al Grupo Operativo de Respuesta de la Comisaría de Estepona, conllevó la identificación de los ocupantes de un vehículo, incluido un varón turco de 26 años, a quien le constaba una orden de búsqueda decretada por Interpol, a instancias de las autoridades de Turquía.

Según la requisitoria, en septiembre de 2023, en la ciudad turca de Esmirna, el fugitivo mantuvo contacto con los autores de un homicidio de una persona abatida a tiros, facilitándoles incluso el desplazamiento.

No es la única detención en la provincia de Málaga relativa a la localización de huidos de la justicia internacional. En Marbella, el pasado 16 de marzo, efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción de la Comisaría de Marbella detuvieron, en Nueva Andalucía, a otro prófugo, un hombre ucraniano de 34 años.

La orden de búsqueda y detención había sido emitida también por Interpol, a instancias de las autoridades de Ucrania. Este otro fugitivo está involucrado en el intento de asesinato de un hombre, en 2019, en la ciudad ucraniana de Zaporiyia.

La víctima recibió tres disparos, que le dejaron gravemente herido, aunque la rápida actuación de los sanitarios frustró el plan del autor.

De todo lo actuado se ha dado oportuno conocimiento a la autoridad judicial competente en la Audiencia Nacional.