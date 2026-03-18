Un terremoto de magnitud 4,4 sacude media Andalucía: lo han sentido en Málaga, Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada

Imagen del punto en el que se ha producido el terremoto en el mar de Alborán.

Las claves nuevo Generado con IA Un terremoto de magnitud 4,4 se ha registrado en el mar de Alborán poco antes de la medianoche. El seísmo, ocurrido a las 23:24 y a 92 kilómetros de profundidad, fue sentido en Málaga, Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada y Ceuta. Vecinos de numerosas localidades andaluzas, especialmente en la provincia de Málaga, percibieron el temblor de forma notable. El Instituto Nacional de Geografía ha recogido decenas de avisos desde diferentes municipios afectados por el sismo.

Un terremoto localizado en el mar de Alborán ha vuelto a ser sentido de manera notable en buena parte de la provincia de Málaga.

De acuerdo con los datos recogidos por el Instituto Nacional de Geografía en su página web, el temblor, de una magnitud 4,4, ha tenido lugar poco antes de la medianoche.

En concreto, a las 23:24 horas de este pasado martes. El seísmo se ha localizado a una profundidad de 92 kilómetros.

Pese a la distancia del epicentro, la fuerza del temblor ha sido tal que ha sido advertido por vecinos de las provincias de Málaga, Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada y Ceuta.

En el caso concreto de la zona malagueña, el ING informa de avisos por parte de residentes de Torremolinos, Vélez-Málaga, Málaga capital, Mijas, Ojén, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Benalmádena, Coín, Cómpeta, Cártama, Marbella, Rincón de la Victoria, Nerja, Torremolinos, Viñuela…

Este es el listado completo de zonas donde ha sido sentido en Andalucía.

III-IV ÁLAMOS. LOS,TORREMOLINOS.MA

III-IV ALMADÉN DE LA PLATA.SE

III-IV AZNALCÓLLAR.SE

III-IV CHAPARRAL,MIJAS.MA

III-IV OJÉN.MA

III-IV PEDROCHE.CO

III-IV PEÑATEJADA,CÓRDOBA.CO

III ALCALÁ DEL RÍO.SE

III ARJONILLA.J

III BENAJARAFE,VÉLEZ-MÁLAGA.MA

III CAMPANILLAS,MÁLAGA.MA

III CONSTANTINA.SE

III EL VARADERO,MOTRIL.GR

III GUADALMAR-SAN JULIÁN,MÁLAGA.MA

III LOS GÁMEZ,MÁLAGA.MA

III VILLANUEVA DE CÓRDOBA.CO

III VILLARRUBIA,CÓRDOBA.CO

II-III ALCOLEA,CÓRDOBA.CO

II-III ALHAURÍN DE LA TORRE.MA

II-III ALHAURÍN EL GRANDE.MA

II-III ARRAYANES-LA CRUZ-LA LAGUNA,LINARES.J

II-III ARROYO DE LA MIEL-BENALMADENA COSTA,BENALMÁDENA.MA

II-III BAILÉN.J

II-III BORMUJOS.SE

II-III CAMINO CARBONELL,CÓRDOBA.CO

II-III CARCABUEY.CO

II-III CASTILLO DE LA ALBAIDA,CÓRDOBA.CO

II-III CEUTA.CE

II-III COÍN.MA

II-III CÓMPETA.MA

II-III CÓRDOBA.CO

II-III CORTIJO DE MAZA-EL OLIVAR,MÁLAGA.MA

II-III DOS HERMANAS.SE

II-III EL ARENAL,CÓRDOBA.CO

II-III EL REAL DE LA JARA.SE

II-III EL RONQUILLO.SE

II-III ELVIRIA,MARBELLA.MA

II-III EL VISO.CO

II-III ESTACIÓN DE CÁRTAMA,CÁRTAMA.MA

II-III ESTEPONA.MA

II-III FUENGIROLA.MA

II-III FUENTE PALMERA.CO

II-III GUADALMINA,MARBELLA.MA

II-III GUILLENA.SE

II-III LA ARAÑA,MÁLAGA.MA

II-III LA CALA DEL MORAL,RINCÓN DE LA VICTORIA.MA

II-III LA ESTACIÓN,MONTORO.CO

II-III LAGAR DE LAS PITAS,ALHAURÍN DE LA TORRE.MA

II-III LAS LAGUNAS,MIJAS.MA

II-III LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN.SE

II-III LAS PAJANOSAS,GUILLENA.SE

II-III LAS QUEMADAS,CÓRDOBA.CO

II-III LOBRES,SALOBREÑA.GR

II-III LOMA DEL MONTE,ESTEPONA.MA

II-III LOS BARRIOS.CA

II-III LOS MONTEROS,MARBELLA.MA

II-III LUCENA.CO

II-III MÁLAGA.MA

II-III MANILVA.MA

II-III MEDINA AZAHARA,CÓRDOBA.CO

II-III MIJAS GOLF,MIJAS.MA

II-III NERJA.MA

II-III NUEVA ANDALUCÍA,MARBELLA.MA

II-III PALMA DEL RÍO.CO

II-III PARAÍSO-BARRONAL,ESTEPONA.MA

II-III PINOS DE ALHAURÍN,ALHAURÍN DE LA TORRE.MA

II-III PORCUNA.J

II-III POSADAS.CO

II-III POZOBLANCO.CO

II-III QUINTO,DOS HERMANAS.SE

II-III RINCÓN DE LA VICTORIA.MA

II-III RÍO REAL,MARBELLA.MA

II-III SAN LUIS DE SABINILLAS,MANILVA.MA

II-III SAN PEDRO DE ALCÁNTARA,MARBELLA.MA

II-III SAN ROQUE.CA

II-III TORRE DEL MAR,VÉLEZ-MÁLAGA.MA

II-III TORREPEROGIL.J

II-III TORROX.MA

II-III VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS.SE

II ALAMEDA DEL OBISPO,CÓRDOBA.CO

II ALAMEDA.MA

II ALCALÁ DE GUADAÍRA.SE

II ALCORRÍN,MANILVA.MA

II ALGECIRAS.CA

II ALMÁCHAR.MA

II ALMAGRO.CR

II ALMAYATE BAJO,VÉLEZ-MÁLAGA.MA

II ALMODÓVAR DEL RÍO.CO

II ANDÚJAR.J

II AÑORA.CO

II ARACENA.H

II BAENA.CO

II BEAS.H

II BENAGALBÓN,RINCÓN DE LA VICTORIA.MA

II BENALMÁDENA.MA

II BURGUILLOS.SE

II CÁCERES.CC

II CAMAS.SE

II CAÑADA DEL GAMO,FUENTE OBEJUNA.CO

II CAÑO QUEBRADO,JAÉN.J

II CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS.SE

II CERRO DEL TORIL,TORREMOLINOS.MA

II CERRO MURIANO,OBEJO.CO

II CHILCHES,VÉLEZ-MÁLAGA.MA

II CHURRIANA,MÁLAGA.MA

II CIUDAD REAL.CR

II COLINA. LA,TORREMOLINOS.MA

II ESCAÑUELA.J

II ESTEPA.SE

II FUENCALIENTE.CR

II GINES.SE

II GRANADA.GR

II HAZA DEL ALGARROBO,MIJAS.MA

II HINOJOSA DEL DUQUE.CO

II HORNACHUELOS.CO

II HUELVA.H

II HUERTECILLA DE MAÑAS,MÁLAGA.MA

II ISLA CRISTINA.H

II JABUGUILLO,ARACENA.H

II JAÉN.J

II LA ALQUERÍA,ALHAURÍN DE LA TORRE.MA

II LA CALA,MIJAS.MA

II LA CARLOTA.CO

II LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN.CA

II LA PERLA-TORREMUELLE,BENALMÁDENA.MA

II LA PUEBLA DE LOS INFANTES.SE

II LINARES.J

II LOJA.GR

II LOS MILLANES,VIÑUELA.MA

II LOS TOMILLARES,ALHAURÍN DE LA TORRE.MA

II MAIRENA DEL ALJARAFE.SE

II MANCHA REAL.J

II MARBELLA.MA

II MESAS DEL GUADALORA,HORNACHUELOS.CO

II MIJAS.MA

II MONTORO.CO

II MORÓN DE LA FRONTERA.SE

II MOTRIL.GR

II NUEVA CARTEYA.CO

II PEDROCHES,CÓRDOBA.CO

II PEÑAFLOR.SE

II PINILLO. EL,TORREMOLINOS.MA

II PORZUNA.CR

II PUERTOLLANO.CR

II RIVERO DE POSADAS,POSADAS.CO

II SALADAVIEJA,ESTEPONA.MA

II SALTERAS.SE

II SEVILLA.SE

II TARAGUILLA,SAN ROQUE.CA

II TORRE DE BENAGALBÓN,RINCÓN DE LA VICTORIA.MA

II TORREMOLINOS.MA

II TORREQUEBRADA,BENALMÁDENA.MA

II ÚBEDA.J

II VÉLEZ-MÁLAGA.MA

II VILLACARRILLO.J

II VILLAFRANCA DE CÓRDOBA.CO

II VILLANUEVA DEL ARZOBISPO.J

II VILLANUEVA DEL REY.CO