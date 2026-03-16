La Junta de Andalucía sobre la falta de AVE entre Málaga y Madrid: "Es un desastre, una ruina y una traición"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante el VI Foro Económico Español en Andalucía. Rodrigo Mínguez

Las claves nuevo Generado con IA La Junta de Andalucía critica el retraso en la reapertura del AVE directo entre Málaga y Madrid, que no estará operativo hasta finales de abril. El presidente Juanma Moreno y la consejera Carolina España califican la situación como un desastre para Málaga y el sector turístico, especialmente ante la cercanía de Semana Santa. Patricia Navarro pide al Gobierno medidas compensatorias como la congelación de tarifas de autopista y beneficios fiscales para el sector turístico. Francisco Salado reclama ceses o dimisiones en el Ministerio, señalando una grave falta de inversiones y una gestión insuficiente tras el desplome del talud.

La Junta de Andalucía ha criticado duramente este lunes el anuncio del presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, de que no habrá AVE directo entre Málaga y Madrid, al menos, hasta finales de abril y que, por tanto, no habrá enlace directo en Semana Santa.

El primero en hablar fue el presidente andaluz, Juanma Moreno, en el VI Foro Económico de Andalucía organizado por EL ESPAÑOL. Aún no se sabía oficialmente que habría otro retraso, pero Moreno ya indicó que, de haberlo -la idea inicial era recuperar el tráfico el 23 de marzo-, sería "un desastre" para Málaga y para el sector turístico malagueño.

Moreno lo ha dicho en el foro organizado por este diario en Sevilla y, posteriormente, lo ha ratificado en sus redes sociales.

Sería un desastre para miles de negocios y familias que Málaga no recuperase la conexión directa por AVE con Madrid antes de la Semana Santa.



El servicio no se presta desde hace casi... ¡dos meses!



Pido que se haga todo lo posible para arreglarlo a tiempo. pic.twitter.com/ISPoWPC59v — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) March 16, 2026

Pasadas las 12 de la mañana, una vez realizado el anuncio por parte de Adif, las críticas han sido mucho más contundentes.

La consejera de Economía, Carolina España, ha asegurado que es una "nefasta noticia y una ruina para muchos autónomos y empresas, para el empleo y, en general, para la Semana Santa de Málaga porque hay muchos españoles que están decidiendo ahora dónde ir en Semana Santa para hacer su reserva".

España, visiblemente enfadada, ha precisado que es "un incumplimiento de la palabra porque habían hablado de que el 23 de marzo estaría en marcha la conexión ferroviaria entre Málaga y Madrid. Es una traición más a los malagueños porque volvemos a estar sin AVE. Lo hemos estado en el Festival de Cine y también en Semana Santa".

La consejera ha asegurado que "si esto hubiera pasado en Cataluña ya estaría resuelto". "Aquí no ha venido ningún político a dar explicaciones", ha criticado, y ha pedido a la vicepresidenta María Jesús Montero "que dé la cara". En este sentido, piden "responsabilidades políticas" y ha insistido en que analizarán responsabilidades jurídicas.

Reacciones de Patricia Navarro y Francisco Salado

La presidenta del PP en Málaga, Patricia Navarro, ha asegurado que "recibimos la noticia como un jarro de agua fría" y ha pedido al Gobierno que haga "gestos" como, por ejemplo, no subir la tarifa de la autopista de peaje o que haya beneficios fiscales a las empresas turísticas.

"El daño para el sector será irreparable y estamos hablando de una temporada donde ya empezamos con muy mal pie", ha señalado Navarro, quien también ha pedido que se "despolitice" Adif y que "se inspeccione de manera completa la red ferroviaria y de manera muy específica la conexión Málaga-Madrid porque los usuarios dicen que sigue presentando problemas de vibraciones y de saltos en todo el trayecto".

Por otra parte, el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha afirmado que "si las averías e incidencias en el ferrocarril y Rodalíes en Cataluña provocaron varios ceses en el Ministerio, lo mismo debería ocurrir con el desastre de la gestión del AVE de Málaga. Debe haber ceses o dimisiones, porque se trata de un error muy grave".

Salado ha subrayado que "el nuevo golpe por el nuevo retraso en la reapertura de la conexión directa de AVE se suma a la ausencia clamorosa de inversiones en nuestra provincia, que ha sido denunciada también por los propios empresarios y por la sociedad civil malagueña".

"Ya advertimos cuando se produjo el desplome del talud de que los ritmos y los medios técnicos puestos a trabajar en la zona por Adif parecían muy insuficientes. Así fue durante las primeras semanas y lamentablemente los presagios se han cumplido", ha lamentado.