Muere Carlos Aguilera, el saxofonista malagueño que tocó mientras le operaban con una cirugía pionera en Europa

La Banda Municipal de Málaga ha destacado su ejemplo de superación y ha expresado su pésame a familiares y amigos.

En la operación, realizada en el Hospital Regional de Málaga, Aguilera tocó el saxofón mientras los médicos mapeaban en tiempo real las áreas cerebrales relacionadas con la música.

La Banda Municipal de Málaga ha confirmado este viernes, 13 de marzo, la muerte del músico Carlos Aguilera, un joven intérprete y “magnífico” saxofonista que fue becario de la formación hace diez años y que se convirtió en todo un ejemplo de superación en 2015, cuando, mientras luchaba contra una enfermedad, se enfrentó a una cirugía pionera en Europa en la que él mismo tocaba el saxofón.

Aquel episodio dio la vuelta al mundo y acaparó titulares en medios no solo locales, sino también nacionales e internacionales. La intervención fue realizada en el Hospital Regional de Málaga por un amplio equipo sanitario que, por primera vez en Europa, llevó a cabo una operación de neurocirugía con el paciente despierto para mapear la zona del cerebro relacionada con el lenguaje musical.

Durante la operación, los profesionales utilizaron técnicas de monitorización neurofisiológica intraoperatoria para extirpar el tumor cerebral con la mayor seguridad posible y evitar secuelas neurológicas. Para ello contaron con la colaboración directa del propio Aguilera, que interpretó varias piezas con su saxofón en distintos momentos de la intervención, permitiendo comprobar en tiempo real el funcionamiento de las áreas cerebrales vinculadas a la música.

La cirugía, que se prolongó durante unas doce horas, contó con la participación de 16 profesionales del hospital, entre ellos neurocirujanos, neuropsicólogos, neurofisiólogos, personal de anestesia y enfermería. Tras permanecer dos semanas hospitalizado, el músico recibió el alta y continuó su recuperación en casa.

La Banda Municipal de Málaga ha recordado su figura con cariño y ha trasladado públicamente su pésame a familiares y amigos del joven intérprete.