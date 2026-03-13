Marco, declarado culpable por el asesinato de Paula: mató a su expareja en La Carihuela en 2023

Marco, el acusado de asesinar a su ex, en el juzgado. EFE

El jurado popular ha declarado culpable a Marco R., de 48 años, por el asesinato de Paula, su expareja, en un crimen cometido en el ámbito de la violencia machista. El veredicto considera probado que actuó con alevosía y que ejercía malos tratos habituales contra la madre de su hijo.

El acusado tendrá que enfrentarse además a un segundo juicio con jurado por otro crimen que también se le atribuye: el de Sibora, de 22 años, su anterior pareja. El cadáver de la joven fue hallado en Torremolinos emparedado en una vivienda tras permanecer desaparecida durante nueve años. La fecha de esa vista todavía no ha sido fijada.

La magistrada presidenta del tribunal será la encargada de dictar sentencia en los próximos días y de determinar la pena que deberá cumplir el condenado, según han señalado fuentes judiciales.

La Fiscalía de Málaga y la acusación particular solicitan para el acusado 28 años de prisión por el asesinato de Paula y por un delito de malos tratos habituales. A esa petición se suma la pena solicitada por el caso de Sibora, por cuya muerte reclaman otros 22 años de cárcel.

En concreto, el Ministerio Público le acusa de asesinato en el ámbito de la violencia de género con alevosía y agravante de parentesco, delito por el que pide 20 años de prisión, además de otros dos años por un delito contra la integridad moral.

La Fiscalía también solicita que el acusado tenga prohibido acercarse o comunicarse con la madre de la víctima durante cinco años y que la indemnice con 167.588 euros por el daño moral causado por la muerte de su hija, además de 30.000 euros por el delito contra la integridad moral.

