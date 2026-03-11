Duro golpe a la mocromafia internacional en la Costa del Sol: intervienen 1.500 kilos de cocaína en sacos de cemento

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional y la Policía Federal de Brasil han intervenido 1.500 kilos de cocaína ocultos en sacos de cemento en Marbella. Cinco personas han sido detenidas en Málaga, acusadas de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y simulación de delito. La droga llegó a España desde Brasil, oculta en un cargamento de cemento a través del puerto de Algeciras, usando una empresa con sede en Bremen. El cabecilla de la organización, vinculado a la mocromafia, operaba entre Países Bajos y Dubái, y se han emitido órdenes internacionales de detención contra otros dos implicados.

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía Federal de Brasil, han asestado un duro golpe a una organización criminal internacional, vinculada a la mocromafia, con la detención de cinco personas en la provincia de Málaga y la intervención de 1.500 kilos de cocaína.

La droga, según ha informado este miércoles la Policía Nacional, se encontraba oculta en el interior de sacos de cemento procedentes de Brasil.

La investigación ha permitido constatar que el cargamento fue introducido en España a través del puerto de Algeciras, oculto en un envío de cemento que posteriormente fue trasladado por carretera hasta una nave industrial ubicada en Marbella.

La organización utilizaba una empresa de apariencia legal, con domicilio en la ciudad alemana de Bremen, para dar cobertura al transporte del cargamento. El entramado criminal estaría liderado por un varón, con vínculos con la mocromafia,

asentado entre Países Bajos y Dubái.

Para recuperar la sustancia, la organización desplazó hasta la Costa del Sol a tres varones residentes en Alemania.

La investigación consiguió localizar el punto donde se almacenaba la sustancia estupefaciente, procediendo a una entrada y registro en una nave industrial de Marbella donde se logró intervenir 1.500 kilogramos de cocaína que, divididos en paquetes, iban ocultos en el interior de 1.000 sacos de cemento.

Todos ellos se encontraban marcados para facilitar ser identificados por las personas encargadas de la extracción de la droga.

Han sido detenidas cinco personas como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y simulación de delito. En el registro de la nave se intervinieron un vehículo, un teléfono móvil de alta gama y 2.240 euros.

Actualmente, la investigación continúa abierta y se han emitido además de dos órdenes internacionales de detención contra otros dos implicados en esta organización criminal.