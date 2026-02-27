Málaga se prepara para una nueva dana: la Aemet prevé lluvias más generalizadas a partir del martes

Una persona en una imagen de archivo protegiéndose de la lluvia en Málaga. ALEX ZEA/EUROPA PRESS

La Agencia Estatal de Meteorología anticipa un cambio de tiempo para la próxima semana en Málaga capital y el conjunto de la provincia. Tras varios días de relativa estabilidad, la atmósfera tenderá a inestabilizarse a partir del lunes con la formación de una DANA al sur de la Península, un escenario que, según el director del Centro Meteorológico de la Aemet en Málaga, Jesús Riesco, obliga a hablar todavía con cautela.

“Parece que a partir del lunes se descuelga una vaguada y se aísla al sur de la península, prácticamente ya entre lunes y martes, y se forma lógicamente una dana que va a estar al sur de la península, en el norte de África, durante martes, miércoles o jueves, probablemente, y es posible que luego el viernes una nueva dana nos afecte”, explica Riesco.

El lunes podría ser el punto de inflexión. Aunque la DANA aún estaría en proceso de formación, ya podrían registrarse precipitaciones débiles en el oeste de Andalucía, con posibilidad de que alcancen la parte occidental de la provincia de Málaga.

En la capital, la previsión apunta a intervalos nubosos y una probabilidad de lluvia en aumento de cara a la segunda mitad del día. Las temperaturas máximas se moverán en torno a los 18 grados y las mínimas rondarán los 12, iniciando un ligero descenso respecto a jornadas anteriores.

De martes a viernes: lluvias más generalizadas

Será a partir del martes cuando, previsiblemente, las precipitaciones se generalicen en la provincia. La clave estará en la posición final de la DANA y en el flujo de vientos en capas bajas, factores que determinarán la intensidad y distribución de las lluvias.

Riesco insiste en un mensaje de prudencia: la presencia de una DANA no implica automáticamente lluvias torrenciales. “En principio no parece que vayan a ser precipitaciones muy intensas en la provincia de Málaga, pero estaremos pendientes”, señala, subrayando que existe todavía “mucha incertidumbre” porque el embolsamiento frío ni siquiera se ha terminado de formar.

Según la previsión actual para Málaga capital, entre el martes y el jueves aumentan las probabilidades de precipitación, con valores que oscilan en torno al 40 y el 60 por ciento en distintos tramos del día. El viernes no se descarta que una nueva DANA pueda afectar de nuevo al sur peninsular, prolongando la inestabilidad.

Temperaturas: descenso y valores normales para la época

En cuanto al termómetro, la tendencia es clara: bajada moderada de las temperaturas respecto a esta semana. No se esperan desplomes acusados, sino un retorno a valores habituales para estas fechas, con máximas en torno a los 17 o 18 grados y mínimas entre 11 y 12 en el caso de la capital.

El viento irá variando de componente según avance la semana, condicionado por la posición del centro de bajas presiones al sur. El patrón que se dibuja es el de una semana claramente más inestable, con lluvias más probables entre martes y viernes y temperaturas en registros normales para la época. Sin embargo, la evolución final dependerá de cómo se configure la DANA y de su desplazamiento exacto.

En meteorología, especialmente con este tipo de configuraciones, todo puede cambiar desde un día para otro. Por eso, desde la Aemet insisten en el seguimiento diario de los avisos y actualizaciones oficiales ante una semana que, sin apuntar de momento a fenómenos extremos, sí promete cielos más grises sobre Málaga.