Cuatro hombres trasladados al Hospital de Ronda tras un accidente de tráfico en Arriate

Cuatro personas han resultado heridas en un accidente de tráfico ocurrido en la noche de este jueves en la localidad malagueña de Arriate, según ha informado el 1-1-2.

De acuerdo con los datos aportados por este ente, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el siniestro tuvo lugar en la MA-7400, en las proximidades del Polígono Arriate.

A las 22:35 horas, el 1-1-2 recibió una llamada que alertaba de que un vehículo había colisionado con otro y solicitaba asistencia sanitaria para los heridos.

De inmediato, la sala coordinadora activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Guardia Civil de Tráfico, que se desplazaron al lugar del accidente.

Los servicios sanitarios evacuaron a los heridos, cuatro hombres de 48, 22, 21 y 20 años, al Hospital Serranía de Ronda.