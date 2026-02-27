Empieza a funcionar el radar de tramo de la carretera de la muerte de Málaga: 15 fallecidos en los últimos cinco años

Imagen de un accidente mortal ocurrido en la A-355 de Málaga. Consorcio de Bomberos de Málaga

Las claves nuevo Generado con IA Se ha activado un radar de tramo en la A-355 de Málaga, conocida como la 'carretera de la muerte', tras años de reclamaciones. El radar controla la velocidad entre los puntos kilométricos 0+990 y 4+450, con un límite de 90 km/h, en ambos sentidos. Durante el primer mes, el radar funcionará en modo pedagógico y los infractores recibirán cartas informativas, sin sanciones. En los últimos cinco años, en este tramo se han registrado 86 accidentes con víctimas, 15 fallecidos y numerosos heridos.

Un radar de tramo pasa a controlar desde este viernes la velocidad en la A-355, la bautizada como carretera de la muerte de Málaga.

Tras varios años de continua reclamación social e institucional, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha acabado por asumir la necesidad de instalar un cinemómetro en esta vía, que une Cártama/Casapalma y Marbella.

De acuerdo con los datos aportados este viernes por el Gobierno de España, el tramo de carretera controlado se extiende entre los puntos kilométricos 0+990 a 4+450, en ambos sentidos. El límite de velocidad es de 90 kilómetros por hora.

El organismo estatal precisa que durante el primer mes de funcionamiento del radar lo hará en modo pedagógico, "sin efecto sancionador".

En este intervalo, se remitirán cartas informativas dirigidas a los titulares de vehículos captados circulando con exceso de velocidad.

La necesidad de este dispositivo era evidente ante la elevada siniestralidad que presenta esta vía. En concreto, en los últimos cinco años ha habido 86 accidentes con víctimas, con un resultado de 15 fallecidos, 28 heridos hospitalizados y 105 heridos no hospitalizados.

Especialmente lesivo resultó el año 2023 cuando se registraron en esta vía 10 fallecidos en 5 siniestros mortales.

La DGT aclara que la selección de nuevas ubicaciones comienza con una identificación de tramos donde se concentran accidentes en un determinado entorno de la carretera. Para ello, se estudian los datos de la accidentalidad con víctimas de los últimos cinco años para localizar aquellos tramos de carreteras con mayor accidentalidad y lesividad.