Desde Málaga al mundo: HCP, el estudio con mayor actividad en la Península Ibérica

El estudio de arquitectura malagueño HCP ha sido reconocido como el estudio con mayor número de obras activas en la Península Ibérica en 2025, encabezando el ranking TOP 3 Iberia de Arquitectura 2025 elaborado por Construdata21, plataforma internacional especializada en el análisis y seguimiento de proyectos de edificación y obra civil en todas sus fases.

Este reconocimiento sitúa a HCP en la primera posición del ranking ibérico, consolidando su papel como una de las consultoras de arquitectura e ingeniería con mayor actividad y proyección en España y Portugal.

El informe, basado en el seguimiento sistemático de proyectos públicos y privados desde su fase inicial hasta su ejecución, se ha convertido en un indicador relevante del dinamismo del sector.

Más allá de una clasificación numérica, ofrece una radiografía precisa del momento que atraviesa la arquitectura en el ámbito ibérico y del volumen real de actividad que desarrollan los principales estudios.

El podio lo completan dos firmas portuguesas de referencia internacional: Vitor Hugo-Coordenação e Gestão de Projectos S.A. y Saraiva e Associados, cuya presencia refuerza el carácter competitivo del ranking y el alto nivel técnico de los estudios que lideran actualmente la actividad en la Península.

Con más de tres décadas de trayectoria y una presencia consolidada en proyectos de distinta escala y tipología, la firma ha construido su posicionamiento combinando rigor técnico, visión global y compromiso constante con cada proyecto.

Como consultora integral, HCP aborda cada trabajo desde una perspectiva completa garantizando un acompañamiento que va más allá del diseño para ofrecer soluciones sólidas y sostenibles en el tiempo.

Fundado en 1986 en Málaga, HCP Architecture & Engineering es un estudio internacional de arquitectura, ingeniería y urbanismo con sedes en Málaga, Madrid, Sevilla, Baréin y Arabia Saudí.

Con más de 3.000 proyectos desarrollados en 36 países, HCP está especializado en arquitectura residencial, hoteles de lujo, proyectos de uso mixto y grandes desarrollos urbanos.