"Tu salud, nuestro compromiso": el Colegio de Médicos de Málaga lanza un vídeo para visibilizar el cáncer infantil

Vídeo emitido por el Colegio de Médicos de Málaga para concienciar sobre el cáncer infantil.

Con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil (15 de febrero), el Colegio Oficial de Médicos de Málaga (Commálaga) ha difundido un vídeo de sensibilización dentro de su campaña institucional Tu salud, nuestro compromiso, con el objetivo de visibilizar el impacto de esta enfermedad y reforzar el apoyo a las familias afectadas.

El cáncer infantil es una patología poco frecuente, pero cada año afecta a más de mil cien familias en España. Su impacto trasciende el ámbito sanitario y alcanza a todo el entorno familiar y social del menor diagnosticado.

En el vídeo participan la especialista en Oncología Pediátrica, la doctora Laura García, y la presidenta de la Asociación Malagueña de Pacientes con Cáncer Infantojuvenil (AMFACIJ), Marisa Jiménez. Ambas ponen voz a la importancia de la investigación, la detección precoz y el acompañamiento emocional durante todo el proceso.

García explica los avances en investigación, así como las terapias dirigidas y la mejora en los protocolos de diagnóstico temprano.

Todo ello contribuye de manera significativa a incrementar las tasas de supervivencia, que es superior al 83% de forma global y cercana al 90% en el caso de las leucemias, y a mejorar la calidad de vida de los pacientes pediátricos.

Por su parte, el movimiento asociativo subraya la importancia del apoyo integral a las familias. Asociaciones como AMFACIJ trabajan estrechamente con profesionales sanitarios para ofrecer acompañamiento, orientación y soporte emocional, elementos fundamentales durante el tratamiento.

El Colegio de Médicos de Málaga quiere aprovechar esta fecha para recordar que el abordaje del cáncer infantil requiere no solo excelencia clínica sino también sensibilidad, empatía y compromiso social.

La institución anima a la ciudadanía a compartir el mensaje, apoyar la investigación y acompañar a las familias que atraviesan esta enfermedad.

Con esta iniciativa, el Colegio reafirma el lema de su campaña: “Tu salud, nuestro compromiso”, reforzando su implicación con los pacientes más vulnerables y con la promoción de una sanidad centrada en las personas.

Tu salud, nuestro compromiso

‘Tu salud, nuestro compromiso’ es una campaña de divulgación que comenzó en mayo del año pasado en formato audiovisual; consiste en la difusión mensual de vídeos sobre días mundiales o nacionales relacionados con la salud en los que participan especialistas médicos y representantes de asociaciones.

La campaña está coordinada por la vocal de Medicina Hospitalaria del Commálaga, la doctora Esmeralda Núñez.

Con esta iniciativa, el Colegio de Médicos de Málaga refuerza su labor de educación sanitaria y su compromiso con el bienestar integral de la ciudadanía.