Málaga echa números por el cierre del tráfico ferroviario con Madrid: estima en 109 millones las pérdidas económicas

Las claves nuevo Generado con IA El cierre del tráfico ferroviario entre Málaga y Madrid tras accidentes y desprendimientos ha provocado pérdidas económicas estimadas en 109 millones de euros. Según un informe de Turismo Costa del Sol y la Diputación de Málaga, se calcula que 65.848 turistas dejarán de llegar a la provincia por la falta de conexión ferroviaria. El impacto negativo afecta no solo al turismo, sino también al conjunto de la economía provincial, incluyendo el ecosistema empresarial y la movilidad laboral. Se ha solicitado al Gobierno de España la activación de ayudas extraordinarias y un plan para revertir la situación causada por la interrupción del AVE.

La falta de conexiones ferroviarias tras el grave accidente de Adamuz, que se ha saldado con la muerte de 46 personas, y el posterior desprendimiento ocurrido en Álora, aún sin fecha de reapertura, tiene un impacto mayúsculo sobre el sector turístico de la provincia de Málaga.

Así lo confirma un informe realizado por Turismo Costa del Sol y la Diputación de Málaga, en el que se eleva a 109 millones de euros las pérdidas estimadas por la ausencia de enlace por tren entre Málaga y Madrid.

En concreto, el trabajo calcula que durante el periodo analizado dejarán de llegar a la Costa del Sol 65.848 turistas.

El estudio, basado en datos oficiales de movilidad y en el comportamiento habitual del viajero, concluye que la interrupción de esta conexión está afectando de forma directa a la llegada de turistas nacionales y, por tanto, a la actividad económica vinculada al turismo.

No obstante, el presidente de Turismo Costa del Sol y de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha subrayado que el impacto económico derivado del cierre del AVE va más allá del propio sector turístico.

"No estamos hablando únicamente de hoteles, restaurantes o empresas de ocio, sino del conjunto de la economía provincial", ha explicado.

En este sentido, ha recordado que Málaga cuenta con un importante ecosistema tecnológico y empresarial y con miles de profesionales que se desplazan con frecuencia por motivos laborales o que combinan el teletrabajo con estancias temporales en la provincia.

Por ello, considera que la falta de una conexión ferroviaria directa y competitiva con Madrid "no solo condiciona la llegada de visitantes, sino también la movilidad empresarial y la actividad económica vinculada a congresos, reuniones y proyectos de todos los sectores".

En este contexto, Salado ha reclamado al Gobierno de España la activación de ayudas extraordinarias para paliar las pérdidas que afronta la provincia y un plan mediante el que revertir esta situación.

Según el análisis, entre el 19 de enero y el 1 de marzo más de 140.599 personas habrían utilizado habitualmente el tren para desplazarse a la Costa del Sol.

Tras aplicar distintos factores —como el trasvase parcial a otros medios de transporte, los viajes realizados mediante combinaciones alternativas o los residentes en la provincia— se estima que finalmente 65.848 turistas no realizarán el viaje.

En términos económicos, el gasto directo que estos visitantes habrían realizado asciende a 71,8 millones de euros. Si se suman los efectos indirectos e inducidos sobre el conjunto de la economía turística, el impacto total alcanza los 109 millones de euros.

Para Salado, situaciones como esta "demuestran la importancia de contar con infraestructuras de transporte fiables y competitivas, porque la accesibilidad influye tanto en la actividad de nuestras empresas como en la imagen del destino".