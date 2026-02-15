El fiscal le pide 50 años de cárcel por atropellar mortalmente a un joven y herir a tres más en Málaga

La Fiscalía de Málaga ha solicitado una pena de 50 años de prisión para un joven acusado de atropellar mortalmente a otro y herir a tres más a la salida de una discoteca en la capital malagueña.



El procesado será juzgado desde este lunes en la Ciudad de la Justicia de Málaga por un jurado popular por un delito de conducción temeraria en concurso con un asesinato y tres delitos más de asesinato en grado de tentativa, han informado fuentes judiciales.



Los hechos ocurrieron el 15 de mayo de 2022, según el escrito acusatorio del fiscal al que ha tenido acceso EFE, cuando el procesado celebraba su 26 cumpleaños en una discoteca con varios amigos.



En el mismo establecimiento celebraba otro cumpleaños el joven que resultó fallecido, de 25 años, que estaba acompañado por dos amigos y una joven con la que había iniciado una relación.



Sobre las 6:15 horas, ambos grupos salieron a la calle, donde había una pelea entre otros jóvenes que se agredían con botellas de cristal.



El ministerio público ha señalado que, por motivos que se desconocen, un joven de uno de esos grupos propinó a la víctima un botellazo en la cabeza que le hizo caer inconsciente sobre la calzada.



Mientras tanto, el grupo de Alhaurín se dirigió al coche para volver a casa.



Según el fiscal, con el acusado al volante, el joven que le acompañaba en el asiento del copiloto sacó por la ventanilla una botella de vodka.



Al pasar por la puerta del local, vieron a la víctima tendida en el suelo asistida por sus amigos, momento en el que alguien que participaba en la reyerta ajena a ambos grupos golpeó con otra botella la que llevaba el copiloto asomando por la ventanilla, provocando que esta se rompiera y causara al acompañante del acusado una herida sangrante en la cara.



Esto, según el fiscal, provocó que el acusado realizara un brusco cambio de sentido y, una vez realizado el giro, "en lugar de conducir por su carril de circulación, cambió la trayectoria del vehículo y embistió a toda velocidad, de forma intencionada y con evidente desprecio por su vida, a la víctima y a sus acompañantes, que nada tenían que ver con lo sucedido al copiloto y no tuvieron ninguna oportunidad de reaccionar".



El ministerio público ha añadido que los acompañantes del joven fallecido salieron despedidos y la víctima fue arrollada y arrastrada durante más de 13 metros.



El acusado fue a las 6:20 horas del día siguiente a entregarse a la Guardia Civil, y el fiscal ha precisado que concurren la atenuante de confesión y de reparación parcial del daño.