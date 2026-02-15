Cartajima (Málaga), seriamente afectada por el temporal: "Los daños son impactantes; hay grietas en calles y viviendas"

Vídeo de los extraordinarios daños causados por las lluvias en el municipio de Cartajima (Málaga)

Las claves nuevo Generado con IA El temporal de agua y viento ha causado graves daños en Cartajima (Málaga), con grietas en calles y viviendas. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha visitado a los afectados y ha destacado la gravedad de los daños. La prioridad actual es garantizar la seguridad, con técnicos trabajando para encontrar soluciones a los desperfectos.

Los diversos temporales de agua y viento que han afectado a la provincia de Málaga, en particular, y a Andalucía, en general, se han cebado de manera clara sobre localidades de la comarca de Ronda.

Una muestra de ello son las imágenes ofrecidas por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, quien este domingo ha visitado a los afectados por los desalojos provocados por las tormentas.

Los daños en Cartajima son impactantes. El temporal ha dejado aquí grietas en calles y viviendas.



Ahora la prioridad es la seguridad.



Los técnicos trabajan en la mejor solución y estaremos al lado de los vecinos afectados hasta que recuperen la normalidad. pic.twitter.com/JQioDiu9We — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) February 15, 2026

Las imágenes permiten observar los daños causados en la localidad de Cartajima. "Son impactantes", reconoce Moreno en sus redes sociales, en las que alude a la existencia de grietas en calles y viviendas.

"Ahora la prioridad es la seguridad", remarca, destacando la labor que están realizando los técnicos para encontrar “la mejor solución”. Asimismo, garantiza la cercanía del Gobierno andaluz con los vecinos afectados "hasta que recuperen la normalidad".