Angustioso rescate en Gaucín (Málaga): los bomberos tardan 10 horas en sacar a un hombre que estaba enterrado en barro

Vídeo del rescate de un hombre atrapado en el barro en Gaucín (Málaga).

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre de 53 años fue hallado con medio cuerpo enterrado en barro en una vereda del río Guadiaro, en Gaucín (Málaga). El rescate, realizado por los bomberos del Consorcio Provincial de Málaga, duró aproximadamente 10 horas. El incidente ocurrió en la zona de Las Buitreras y el hombre fue trasladado en ambulancia al Hospital de la Serranía de Ronda tras ser liberado.

Con medio cuerpo enterrado en barro. Así es como fue encontrado en la tarde de ayer sábado un hombre de 53 años de edad en el municipio de Gaucín, en la provincia de Málaga.

Muestra de la dificultad de la actuación fue el tiempo que necesitaron los efectivos de las dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga en Ronda y Algatocín para rescatarlo.

De acuerdo con los datos aportados este domingo por el ente provincial, dependiente de la Diputación, las tareas se iniciaron a las 15.30 horas, prolongándose hasta las 01.30 horas de la madrugada de este domingo.

El hombre fue encontrado en una vereda del río Guadiaro, en la zona de Las Buitreras.

Una vez rescatado, fue porteado hasta la ambulancia que lo trasladó hasta el Hospital de la Serranía de Ronda.