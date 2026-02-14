De la sequía al desembalse continuo: las presas de Málaga al 80% con 370 hectómetros más que hace un año

Las borrascas que llevan azotando Málaga desde el pasado mes de noviembre han hecho que los embalses de la provincia luzcan de una forma que muchos habían olvidado porque hacía años que no lucían de esa manera.

Desde hace unos días se viven desembalses en los pantanos de manera continuada. Algunos muy fuera de lo común como el del Limonero, que hizo que los malagueños que paseaban a orillas del río Guadalmedina a su paso por la capital se pararan a observarlo porque normalmente va seco y más un jueves cualquiera.

Habitualmente, el Limonero se desembalsa el primer miércoles de cada mes. La semana pasada ya tuvo que soltar agua para mantener un volumen hídrico adecuado tras el paso de Leonardo y Marta y este pasado jueves la imagen fue similar: el Guadalmedina hasta arriba de agua.

La respuesta a la pregunta que muchos se hicieron sobre por qué esto estaba ocurriendo es tan simple como que el pantano necesitaba perder algo de agua para mantenerse en los niveles seguros, que se sitúan en los 13,79 hectómetros.

Según los datos de la Red Hidrosur de la Junta de Andalucía, el Limonero ya se encuentra por debajo de esos niveles. En concreto, alberga 12,9 hectómetros (92%), mientras que hace una semana tenía 15,18 hectómetros, cantidades por encima de la que está establecida como su capacidad total.

Cabe señalar que en general todos los pantanos de la provincia se encuentran al 80% de su capacidad y, con respecto a febrero de 2024, los siete embalses de la provincia tiene nmás de 370 hectómetros que entonces.

Uno de los pantanos que más tuvo en vilo a Málaga y, sobre todo, a la Axarquía durante el período de sequía fue el de la Viñuela que con una capacidad de 164 hectómetros llegó a estar casi vacío y se pensó que estaba muerto. Ahora es el único de la provincia que en los últimos días no ha desembalsado agua, de momento.

Estas últimas lluvias han confirmado que todo lo contrario, el embalse está más vivo que nunca y ya se encuentra al 78% de su capacidad y subiendo con 129 hectómetros. Además, en algo más de 10 días las reservas han subido 40 hectómetros.

Rozando el 100% de su capacidad se encuentran los pantanos de la comarca del Guadalhorce: Guadalteba, Guadalhorce y Conde del Guadalhorce. Los tres se sitúan al 98% de su capacidad.

El de Guadalteba contiene 150 hectómetros (98,1%), ganando así 36 hectómetros en 10 días. El del Guadalhorce prácticamente ha duplicado sus reservas con las últimas jornadas porque de tener 67 hectómetros el 2 de febrero, ahora ostenta 123,2 (98%).

Por último, el del Conde de Guadalhorce está al 98,3% de su capacidad y alberga 65,4 hectómetros. En este caso, cabe señalar que hace 10 días estaba en 55,34 hectómetros, pero llegó a superar el 100% de su capacidad el 9 de febrero al rozar los 70 hectómetros. Esto obligó a un desembalse.

La situación de la presa de la Concepción también es muy positiva, puesto que ya se encuentra al 83% de su capacidad con 48 hectómetros y hace 10 días tenía 46,7.

Por último, el embalse de Casasola está por encima del 50% de su capacidad, pero sus reservas están controladas puesto que siempre debe estar en un volumen concreto para su seguridad. Entre noviembre y marzo es de 11,8 hectómetros y entre abril y octubre es de 15,11 hectómetros.