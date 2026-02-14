Ojo con el viento en Málaga: alerta amarilla por rachas de hasta 70 kilómetros por hora este domingo

Las claves nuevo Generado con IA La Aemet activa alerta amarilla por rachas de viento de hasta 70 km/h en Málaga este domingo. El aviso afecta a la Costa del Sol, el valle del Guadalhorce, Málaga capital y la comarca de la Axarquía. La alerta estará vigente desde las 03:00 hasta las 12:00 del mediodía del domingo. El Ayuntamiento de Málaga mantiene cerrados parques vallados y monumentos como la Alcazaba y Gibralfaro, además de suspender actividades del Carnaval en el distrito Este.

Ojo con el viento en la madrugada de este domingo en la Costa del Sol, el valle del Guadalhorce, Málaga capital y la comarca de la Axarquía.

Estos son los territorios de la provincia de Málaga en los que se van a mantener activos los avisos amarillos por rachas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Así lo recoge la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su web, en la que precisa que la alerta estará activa desde las 03:00 de la madrugada de este domingo hasta las 12:00 del mediodía.

14/02 11:54 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: vientos, aludes, costeros, nevadas y lluvias. Nivel máximo de aviso: rojo.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/JmaI2v4KTu — AEMET (@AEMET_Esp) February 14, 2026

Estos episodios dan continuidad a la situación que ya se vive este sábado en parte de la provincia. En concreto, en la comarca de Ronda y varios puntos del litoral.

Imagen de una palmera retirada de la vía pública en Torremolinos por el Consorcio Provincial de Bomberos. Consorcio de Bomberos de Málaga

De hecho, en el caso de Málaga capital, el Ayuntamiento ha tomado la determinación de mantener cerrados los parques vallados, así como varios monumentos como la Alcazaba y el castillo de Gibralfaro. Asimismo, ha acordado la suspensión de las actividades previstas del Carnaval en el distrito Este.