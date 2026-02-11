Piden ayuda para identificar a la mujer cuyos restos aparecieron en una maleta en Benahavís (Málaga) hace 3 años

Las claves nuevo Generado con IA Un jardinero halló el cadáver momificado de una mujer dentro de una maleta en Benahavís, Málaga, en abril de 2023. La Guardia Civil solicita colaboración ciudadana para identificar a la víctima, cuya identidad sigue sin conocerse tras exhaustivas investigaciones. Los restos corresponden a una mujer de unos 40 años, de origen europeo, piel blanca, cabello y ojos marrones, aproximadamente 1,60 metros de altura y que habría tenido al menos un hijo. Se ha elaborado un retrato robot mediante técnicas de reconstrucción facial para facilitar la identificación y se pide a quien tenga información que contacte con la Guardia Civil.

El lunes, 24 de abril de 2023, fue localizado el cadáver momificado de una mujer en el municipio malagueño de Benahavís dentro de una maleta. Un jardinero de una urbanización de La Quinta fue quien alertó a la Guardia Civil tras localizarla semienterrada donde permanecían discos de una sierra radial y algunos restos óseos. Sin embargo, lo primero que halló fue el cráneo, que el trabajador confundió con un balón en un principio.

Desde entonces, la Guardia Civil ha trabajado a destajo para tratar de conocer la identidad de la mujer y no ha sido hasta este miércoles cuando se han producido novedades. Desde la Benemérita han solicitado colaboración ciudadana para identificar a la chica.

Ante la imposibilidad de identificación de la víctima con los datos obtenidos y consultar las bases de datos de desaparecidos, los investigadores solicitaron el apoyo de especialistas forenses y se contactó con la Unidad de Antropología Forense del IML de Galicia, sin lograr ponerle nombre y apellidos, aunque dando un paso gigantesco.

Con la aplicación de novedosas técnicas de reconstrucción facial, se logró diseñar un retrato robot que podría facilitar la identificación de esta mujer.

Los restos encontrados pertenecerían a una mujer de unos 40 años y se estima que falleció entre 2020 y 2023. Los estudios realizados por los antropólogos indican que se trataría de una persona de aparente buen estado de salud, de origen europeo, con una talla aproximada de 1,60 metros, piel blanca, cabello original de color marrón o marrón oscuro y ojos de color marrón.

Además, determinados indicadores osteológicos observados en los restos sugieren que la persona habría tenido al menos un hijo, han precisado.

La aplicación conjunta de estas técnicas forenses ha permitido obtener a la Unidad de Antropología Forense una estimación coherente y verosímil de los rasgos que la persona podría haber presentado en vida, derivada de la integración de datos osteológicos, antropológicos y genéticos disponibles.

Con el objetivo de avanzar en la identificación de la fallecida, la Guardia Civil solicita la máxima difusión de esta información, a fin de que cualquier persona que pueda aportar datos relevantes se ponga en contacto con la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en Málaga a través del siguiente correo electrónico ma-pj-personas@guardiacivil.org o el teléfono 952071520. Cualquier información por mínima que pueda parecer podría resultar de utilidad para el esclarecimiento del caso, han añadido.