La locura inmobiliaria de Málaga: comprar en la nueva Milla de Oro cuesta 137.000 euros más que hace un año

Diseño de las torres proyectadas en el litoral oeste de Málaga.

Un nuevo estudio elaborado por el portal inmobiliario Fotocasa vuelve a dejar en evidencia cómo la vivienda se ha convertido en un producto casi de lujo en la provincia de Málaga.

Lejos de otros territorios, Málaga es, según los datos de esta entidad, la provincia que concentra los 20 barrios más caros para comprar una casa en Andalucía.

Este ranking está encabezado por Guadalmansa, en Estepona, donde el precio del metro cuadrado de la vivienda de segunda mano alcanza los 8.025 euros de media. Esto es 2,8 veces el valor del precio medio de España (2.879 €/m2 ).

Este es uno de los datos más impactantes del índice Inmobiliario Fotocasa, que localiza al paseo marítimo oeste de Málaga capital como el segundo barrio más caro, con 7.953 euros el metro cuadrado.

Este es el listado completo:

Guadalmansa (Estepona): 8.025 €/m2 Paseo Oeste-Pacífico (Málaga): 7.953 €/m2 La Malagueta-Monte Sancha (Málaga): 7.003 €/m2 Puerto Banús (Marbella): 6.878 €/m2 Nueva Alcántara (Marbella): 6.846 €/m2 El Higuerón (Fuengirola): 6.766 €/m2 La Quinta (Benahavís): 6.623 €/m2 Playa Bajadilla-Puertos (Marbella): 6.498 €/m2 Centro Histórico (Málaga): 6.403 €/m2 Martín Carpena-Torre del Río (Málaga): 6.154 €/m2 Los Álamos (Torremolinos): 6.121 €/m2 Nueva Andalucía centro (Marbella): 6.059 €/m2 Las Brisas (Marbella): 6.047 €/m2 Los Naranjos (Marbella): 5.823 €/m2 Mijas pueblo: 5.731 €/m2 Casco Antiguo (Marbella): 5.724 €/m2 Huerta Nueva (Estepona): 5.649 €/m2 Benahavís pueblo: 5.555 €/m2 La Capellanía-El Higuerón (Benalmádena): 5.535 €/m2 El Paraíso (Benahavís): 5.514 €/m2

Con estos datos sobre la mesa, comprar una vivienda de unos 80 metros en el barrio de Guadalmansa exige el pago de unos 642.000 euros, frente a los 630.055 euros de 2024 (1,9%). O lo que es lo mismo, vale 11.962 euros más que hace un año.

El contraste es exponencialmente mayor si hacemos la misma operación con el litoral oeste de Málaga, convertido en una especie de Milla de Oro. Frente a los casi 500.000 euros que costaba una casa de 80 metros en la zona en 2024, un año más tarde este valor se ha disparado hasta los 636.262 de media. Es decir, son 137.950 (27,7%) más.

"El mapa de los barrios con precios más altos refleja la fortísima concentración de la demanda en zonas prime de grandes capitales, consolidadas como los enclaves residenciales más exclusivos del país, donde la escasez de oferta, la alta calidad del parque y la presencia de compradores con gran capacidad adquisitiva presionan los precios hasta niveles históricamente elevados”, según explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.