Los pueblos de Málaga siguen registrando terremotos: Jimera de Líbar concentra el de mayor magnitud

Las claves nuevo Generado con IA Varios municipios de Málaga han registrado terremotos en las últimas horas, siendo Jimera de Líbar el de mayor magnitud con 3.6. Los seísmos están relacionados con las intensas lluvias recientes y podrían tratarse de hidrosismos, movimientos sísmicos causados por aguas subterráneas. No se han reportado daños personales tras los terremotos, aunque se han recibido llamadas de alerta desde distintas localidades. Jimera de Líbar y Cortes de la Frontera han prohibido el consumo de agua del grifo por la turbidez detectada en la red de abastecimiento.

La provincia de Málaga continúa registrando en las últimas horas diversos terremotos a causa del movimiento de tierras por las intensas lluvias de los últimos días. En la madrugada de este domingo, se han hecho especialmente intensos en Jimera de Líbar o Cortes de la Frontera.

El seísmo de mayor magnitud en las últimas horas ha sido en el municipio de Jimera de Líbar. Así, la información recogida por el Instituto Geográfico Nacional señala que ha tenido lugar un terremoto a las 02.43 horas de la madrugada de este domingo de magnitud 3.6 y a un kilómetro de profundidad en este pueblo.

Además de este terremoto también tuvo lugar otro en ese mismo municipio, de magnitud 2.6; otro en Benalauría (magnitud 2.5); tres en Cortes de la Frontera, de 2.2, de 2.4 y 1.6 de magnitud); y en Júzcar (de magnitud 1.5).

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, explicó este pasado sábado, tras los ruidos y vibraciones percibidos por los vecinos de varias localidades, que se trata de "fenómenos hidrogeológicos normales en episodios de lluvias prolongadas e intensas, según los informes de los expertos, y no suponen un riesgo estructural".

Este pasado sábado también se registraron terremotos en varias localidades malagueñas. El municipio malagueño de Gaucín, enclavado en el Valle del Genal de la comarca de la Serranía de Ronda, registró uno de magnitud 3, que se suma a los que se registraron el pasado miércoles en esa misma localidad.

A lo largo de la madrugada del pasado sábado también se registraron seísmos de diversa magnitud en las localidades de Montejaque (de magnitud 1.7), Villanueva del Trabuco (de magnitud 1.5), Manilva (1,7 de magnitud), Jubrique (2.2 de magnitud), Cuevas del Becerro (1.7 de magnitud) y Casares (uno de 2.1 de magnitud y otro de 2.5).

Desde el sistema Emergencias 112 Andalucía explicaron que recibieron llamadas desde las localidades malagueñas de Casares, Cortes de la Frontera y Gaucín. Asimismo, precisaron que no constan daños personales.

Estos seísmos se están produciendo tras el episodio de intensas lluvias y podrían tratarse de hidrosismos, es decir, movimientos sísmicos generados debido al movimiento de aguas subterráneas.

Turbidez del agua

Jimera de Líbar ha informado de que, debido a la presencia de turbidez en el agua de la red de abastecimiento, "queda prohibido el consumo de agua del grifo hasta nueva orden".

Así, en un bando, el alcalde ha informado de que el agua no es apta para uso humano, por lo que no debe utilizarse para beber, cocinar, lavar alimentos, ni lavarse los dientes.

De igual modo, en una publicación del Ayuntamiento en redes sociales, precisan que el agua únicamente podrá utilizarse para ducharse y para labores de limpieza general.

La misma situación se vive en el pueblo vecino de Cortes de la Frontera, que ha informado de que debido a la turbidez detectada en el agua de la red municipal "queda terminantemente prohibido el consumo de agua del grifo hasta nuevo aviso".

Tras el paso de las borrascas, además, son al menos otros cinco municipios más de la provincia de Málaga los que han tenido incidencias con la red de agua potable.