Más de 500 personas siguen desalojadas en Málaga por la borrasca Marta: siguen activos los dispositivos de emergencia

Andalucía afronta este fin de semana un episodio crítico por la borrasca Marta. En Málaga, este domingo hay aún 586 personas desalojadas, dentro de un total de 11.089 evacuados en toda Andalucía, concentrándose la mayoría en Cádiz. En la provincia se han activado dispositivos de realojo en instalaciones como el polideportivo de Secadero, preparado para acoger a vecinos en caso de quedar incomunicados.

Las principales incidencias se localizan en la Serranía de Ronda y el entorno del valle del Guadiaro, donde se combinan crecidas de ríos, riesgo de inundaciones y problemas de accesos. En San Martín del Tesorillo se ha procedido al desalojo preventivo de la zona baja de la calle San Roque y de la calle Málaga, junto al cauce, trasladando a los vecinos hacia el polideportivo de Secadero, ya en término malagueño. En la comarca de Ronda se trabaja especialmente en la limpieza y reapertura de carreteras de la Sierra de Ronda y en el control del embalse de Montejaque.

La Unidad Militar de Emergencias (UME), junto con Infoca y el resto de operativos, mantiene presencia activa en la provincia de Málaga, con tareas de achique de agua, retirada de árboles, acondicionamiento de infraestructuras y vigilancia de zonas aisladas. El operativo de emergencias andaluz ha dispuesto zonas de albergue y, aunque la mayoría de afectados se realoja con familiares o por medios propios, se mantiene capacidad de acogida en caso de nuevos desalojos preventivos.

​En el sistema Málaga–Guadalhorce, la presa de Casasola mantiene abierto un desagüe de fondo con un caudal de unos 30 metros cúbicos por segundo para ganar resguardo hasta, al menos, la mañana del lunes. El embalse del Limonero ha cerrado ya su desagüe de fondo tras alcanzar un resguardo considerado suficiente, situándose por encima del 80% de llenado y con un nivel históricamente alto.

El sistema Guadalhorce–Guadalteba se encuentra muy cargado: Guadalteba roza el pleno con valores cercanos al 96% y continúa aportando caudal al Guadalhorce, que aún mantiene margen de seguridad.

La presa del Conde de Guadalhorce ha llegado ya al 100% y desembalsa siguiendo las normas de explotación para garantizar la seguridad del sistema río abajo. En la Axarquía, el embalse de La Viñuela ha pasado de mínimos históricos a situarse en torno al 68–69%, consolidando una mejora sustancial para el abastecimiento y el riego en la Costa del Sol oriental. Paralelamente, se vigila de forma continua el estado de cauces y presas, desembalsando de forma preventiva allí donde el margen de resguardo es menor para minimizar el riesgo de avenidas.

Infoca mantiene cerca de un centenar de efectivos en toda Andalucía, con actuaciones durante esta jornada en varios municipios malagueños como Alfarnate, Igualeja y Parauta, además de en la zona de Ronda, para retirar árboles, asegurar taludes, garantizar abastecimiento de agua y pienso para animales y acondicionar infraestructuras dañadas.​

La UME colabora en la limpieza de carreteras de la Sierra de Ronda y en la monitorización del embalse de Montejaque, comprobando también el acceso a núcleos aislados y las necesidades básicas de sus habitantes. El Centro de Coordinación Operativa en Sevilla y la sede del 112 en Málaga integran a todos los cuerpos intervinientes, mientras un comité técnico específico analiza en paralelo la evolución de cauces y subsuelos, con apoyo de expertos en hidrogeología y movimientos de ladera.​

Para este domingo 8 de febrero, AEMET mantiene avisos por lluvias en parte de la provincia de Málaga, especialmente en áreas del interior y la Serranía de Ronda. En el mapa oficial de avisos meteorológicos figura un aviso de nivel amarillo por precipitaciones que pueden acumular alrededor de 40 milímetros en 12 horas en el área Ronda–Málaga entre la medianoche y la tarde del domingo.​