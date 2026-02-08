Los expertos del CSIC lo confirman: "Los movimientos sísmicos son normales y no suponen un riesgo"

Las claves nuevo Generado con IA Los movimientos sísmicos registrados en Málaga y Cádiz son normales y no representan riesgo para la población, según expertos del CSIC. Los temblores se percibieron en municipios como Gaucín, Jimera de Líbar, El Bosque y su entorno, y fueron analizados por especialistas desplazados a petición de EMA 112. Los expertos descartan cualquier relación de los seísmos con las recientes borrascas, el llenado de acuíferos o inundaciones, desmintiendo rumores difundidos en redes sociales. El terremoto de mayor magnitud fue de 3,6 en Jimera de Líbar, registrándose otros de menor intensidad en Benalauría, Cortes de la Frontera y Júzcar.

Los movimientos sísmicos registrados durante la madrugada en distintos puntos de la provincia de Málaga, concretamente en los municipios de Gaucín y Jimera de Líbar, así como en El Bosque y su entorno, en la provincia de Cádiz, responden a una actividad sísmica normal de la zona y no suponen ningún riesgo para la población, según han confirmado expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Los especialistas del CSIC se han desplazado sobre el terreno a petición del servicio de emergencias EMA 112, con el fin de analizar el fenómeno tras los temblores percibidos por la población.

De acuerdo con la evaluación realizada por los expertos, estos movimientos no tienen relación alguna con las recientes borrascas, ni con el llenado de los acuíferos ni con episodios de inundaciones, descartando así explicaciones que han circulado en redes sociales y otros canales no oficiales.

📢¿Has sentido los movimientos sísmicos esta madrugada en Gaucín, Jimera de Líbar, #Málaga y El Bosque, y su entorno en #Cádiz?



⛑️Los expertos del @CSIC desplegados sobre el terreno a petición de #EMA112 aclaran que se trata de una actividad NORMAL en la zona y SIN RIESGO, que… pic.twitter.com/OuMd3Sc6Ue — EMA 112 (@E112Andalucia) February 8, 2026

Los técnicos subrayan que se trata de una dinámica geológica habitual en el sur peninsular, una zona caracterizada por su actividad tectónica, donde pueden producirse este tipo de episodios sin que ello implique una situación de peligro.

Desde los organismos implicados se insiste en la importancia de recurrir a información oficial y avalada por el conocimiento científico, y se hace un llamamiento a la ciudadanía para no contribuir a la "propagación de bulos que puedan generar alarma social innecesaria".

El seísmo de mayor magnitud en las últimas horas ha sido en el municipio malagueño de Jimera de Líbar. Así, la información recogida por el Instituto Geográfico Nacional señala que ha tenido lugar en el citado municipio un terremoto a las 02.43 horas de la madrugada de este domingo de magnitud 3.6 y a un kilómetro de profundidad.

Además de este terremoto también tuvo lugar otro en ese mismo municipio, de magnitud 2.6; otro en Benalauría (magnitud 2.5); tres en Cortes de la Frontera, de 2.2, de 2.4 y 1.6 de magnitud); y en Júzcar (de magnitud 1.5).