El núcleo urbano de Secadero en Casares, incomunicado por la crecida del río Guadiaro: residen unas 1.500 personas

La borrasca Kristin sigue causando problemas en la provincia de Málaga. El núcleo urbano de Secadero, en la localidad de Casares, es uno de los más afectados este jueves, a causa de la fuerte crecida del río Guadiaro. Esta zona ha quedado incomunicada por el corte de las carreteras de acceso, según han confirmado desde el Ayuntamiento.

En esta zona residen normalmente unas 1.500 personas. El Consistorio ha informado de que dicho núcleo "continúa completamente incomunicado, tanto por la carretera principal A-2102, que lo conecta con la A-7, como por las vías que lo unen con la provincia gaditana, a través de Tesorillo, y por el camino de Los Pescadores, que comunica la localidad con las huertas del río, el Valle del Genal y Casares".

Así, han asegurado que el Ayuntamiento trabaja para restablecer la total normalidad y seguridad, "con el apoyo de empresas contratadas de forma urgente", con el fin de quitar los desprendimientos que se han producido en distintas vías y calles de la localidad. No obstante, han precisado que en la A-2102 (acceso a Secadero), "la apertura no será inmediata".

En cuanto a las playas, en otro mensaje en redes sociales señalan que al tratarse de viento de poniente, la incidencia es menor que en un temporal de levante. No obstante, han apuntado que "la fuerte avenida ha vuelto a romper la desembocadura del río Manilva, acumulando cañas en la orilla desde Playa Ancha hasta Playa Chica".

Por otro lado, desde el Ayuntamiento han ordenado, mediante un bando municipal urgente, firmado por el alcalde, Juan Luis Villalón, la retirada inmediata de banderolas, cartelería y otros elementos publicitarios ante el riesgo de caídas provocado por el temporal.

En dicho bando, se establece un plazo máximo de 24 horas para que empresas y particulares retiren estos elementos, estén ubicados en suelo público o privado. "Estas estructuras pueden suponer un grave peligro para viandantes y vehículos, debido a posibles colapsos de mástiles o desprendimientos", han apuntado.

"Por seguridad pública y para evitar daños personales y materiales, se solicita su retirada con la máxima celeridad", inciden, al tiempo que apuntan que en caso de incumplimiento, "el Ayuntamiento podrá exigir responsabilidades si se producen caídas o daños a personas o bienes".