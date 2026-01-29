Detenida una pareja en Málaga por vender cocaína a través del buzón y el garaje de su edificio

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga a una pareja como presunta responsable de un delito de tráfico de drogas. Se trata de un hombre y una mujer, de 41 y 42 años, que supuestamente se dedicaban a la venta de cocaína al menudeo utilizando un sistema que evitaba el contacto directo con los compradores, ya que las transacciones se realizaban a través del buzón de su vivienda y, posteriormente, en el garaje del edificio.

Según ha informado la Comisaría Provincial en una nota, el método consistía en depositar las dosis de droga en el buzón del domicilio, situado en una zona común de la comunidad de vecinos. Hasta allí se desplazaban los clientes, que recogían la sustancia y dejaban el dinero acordado previamente.

La investigación, llevada a cabo por agentes de la Comisaría de Distrito Norte, se inició tras recibir informaciones sobre una posible venta de droga a pequeña escala en el barrio de Hacienda Cabello. Las primeras pesquisas permitieron confirmar un constante trasiego de personas ajenas al vecindario que accedían a zonas comunes del edificio y se marchaban al poco tiempo.

Los investigadores observaron, además, cómo estos visitantes se dirigían de forma reiterada a la zona de los buzones y manipulaban siempre el mismo. De manera discreta, los agentes identificaron a varios compradores y levantaron actas de aprehensión, interviniendo diversas dosis de cocaína.

A partir de estas indagaciones, la Policía Nacional siguió la pista de los moradores del domicilio vinculado al buzón utilizado para las transacciones. Según han señalado desde el cuerpo policial, los sospechosos habían establecido un modus operandi “muy particular” con el objetivo de dificultar la vigilancia y reducir el riesgo de intervención durante los intercambios.

Con el avance de la investigación, los agentes detectaron que los investigados comenzaron a emplear un segundo método para continuar con la actividad ilícita, utilizando su plaza de garaje. En este caso, evitaban igualmente el contacto directo y depositaban las dosis de droga en una escuadra anclada a la pared.

Finalmente, los investigadores reunieron pruebas suficientes que permitieron la detención de la pareja. En el registro de su vivienda se intervinieron 34 papelinas de cocaína, con un peso total de 23 gramos, 2.405 euros en efectivo, una katana, dos machetes, una navaja y un espray de defensa. El hombre ha ingresado en prisión provisional por orden de la autoridad judicial competente.