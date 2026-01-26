La Diputación de Málaga destina 31 millones de euros a reforzar la financiación municipal
El pleno provincial aprueba por unanimidad dos planes de asistencia económica para apoyar a los 103 municipios y las dos entidades locales autónomas.
Las claves
nuevo
Generado con IA
La Diputación de Málaga ha aprobado una inversión global de 31 millones de euros para respaldar a todos los municipios de la provincia.
El primer plan, dotado con 14,1 millones de euros, beneficiará a localidades de menos de 25.000 habitantes y a dos entidades locales autónomas.
El segundo plan, con 17 millones de euros, distribuirá ayudas entre los 103 municipios y dos entidades autónomas según su población, priorizando a los municipios más pequeños.
Al menos la mitad de las ayudas se destinarán a inversiones, y el resto podrá emplearse en bienes y servicios corrientes de los ayuntamientos.
La Diputación de Málaga ha aprobado en su primera sesión plenaria del año una inversión global de 31 millones de euros para respaldar a todos los municipios de la provincia. La medida fue aprobada por unanimidad.
El presidente provincial, Francisco Salado, ha afirmado que se trata de “una inyección económica muy importante” dirigida a “afrontar los gastos más necesarios en los municipios”. Ha subrayado además el compromiso institucional con “la defensa del municipalismo” y con la mejora de la autonomía local.
El acuerdo contempla dos planes de asistencia económica. El primero, dotado con 14,1 millones de euros, beneficiará a las localidades de menos de 25.000 habitantes y a las entidades locales autónomas de Bobadilla-Estación y Estación de Gaucín-El Colmenar.
Según Salado, estas aportaciones permitirán equilibrar las tesorerías municipales y atender tanto inversiones urgentes como gastos corrientes. Los fondos se entregarán como cantidades incondicionadas dentro del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación.
El segundo plan, con una partida de 17 millones, distribuirá ayudas entre los 103 municipios y las dos entidades locales autónomas en función de su población. Las cuantías irán desde 100.000 hasta 400.000 euros, incrementándose progresivamente según el número de habitantes.
De este importe, el 70,65% corresponderá a municipios menores de 25.000 residentes y el resto a los de mayor tamaño. Al menos la mitad de la ayuda deberá destinarse a inversiones, mientras que el porcentaje restante podrá emplearse en bienes y servicios corrientes.