La Diputación de Málaga destina 31 millones de euros a reforzar la financiación municipal

Un momento del Pleno de la Diputación de Málaga celebrado este lunes.

La Diputación de Málaga ha aprobado en su primera sesión plenaria del año una inversión global de 31 millones de euros para respaldar a todos los municipios de la provincia. La medida fue aprobada por unanimidad.

El presidente provincial, Francisco Salado, ha afirmado que se trata de “una inyección económica muy importante” dirigida a “afrontar los gastos más necesarios en los municipios”. Ha subrayado además el compromiso institucional con “la defensa del municipalismo” y con la mejora de la autonomía local.

El acuerdo contempla dos planes de asistencia económica. El primero, dotado con 14,1 millones de euros, beneficiará a las localidades de menos de 25.000 habitantes y a las entidades locales autónomas de Bobadilla-Estación y Estación de Gaucín-El Colmenar.

Según Salado, estas aportaciones permitirán equilibrar las tesorerías municipales y atender tanto inversiones urgentes como gastos corrientes. Los fondos se entregarán como cantidades incondicionadas dentro del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación.

El segundo plan, con una partida de 17 millones, distribuirá ayudas entre los 103 municipios y las dos entidades locales autónomas en función de su población. Las cuantías irán desde 100.000 hasta 400.000 euros, incrementándose progresivamente según el número de habitantes.

De este importe, el 70,65% corresponderá a municipios menores de 25.000 residentes y el resto a los de mayor tamaño. Al menos la mitad de la ayuda deberá destinarse a inversiones, mientras que el porcentaje restante podrá emplearse en bienes y servicios corrientes.