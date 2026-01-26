Confirmado por la Aemet: aviso naranja por fenómenos costeros en Málaga con olas de hasta 5 metros

Una persona en la playa de la Malagueta visualizando el temporal en una imagen de archivo. Álex Zea - Europa Press

La provincia de Málaga afrontará a partir de este martes un episodio de tiempo adverso que irá en aumento y que culminará el miércoles 28 de enero con un aviso naranja por fenómenos costeros en el litoral. Los boletines oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología elevan así el nivel de riesgo a “peligro importante” por el fuerte viento y el intenso oleaje que se espera en la Costa del Sol y en la Axarquía.

Según las tablas de avisos, el miércoles 28 de enero soplará viento del oeste y suroeste con rachas de entre 60 y 80 kilómetros por hora, lo que en la escala marítima equivale a fuerza 8–9. Ese viento levantará olas de entre 4 y 5 metros, una situación que podría afectar a paseos marítimos, puertos deportivos y actividades náuticas a lo largo del día.​

El episodio, no obstante, comenzará antes en el interior de la provincia. Para el martes, 27 de enero, los partes recogen una batería de avisos amarillos por lluvias que afectan a varias comarcas malagueñas. En Ronda se prevén acumulaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y 70 litros en 12 horas, mientras que en Sol y Guadalhorce el umbral se fija en 15 litros en una hora y 40 en 12 horas.

La Axarquía tampoco se libra: los modelos apuntan a 20 litros en una hora y hasta 60 en 12, siempre con probabilidades que oscilan entre el 40 y el 70 por ciento.​

La inestabilidad se verá acompañada de viento. El martes ya aparecen avisos amarillos por rachas máximas de 70 kilómetros por hora en Ronda, Sol y Guadalhorce, Axarquía y también en Antequera, lo que anticipa un ambiente muy desapacible en buena parte del territorio malagueño.

En el mar, la jornada se estrenará con avisos amarillos por fenómenos costeros: se esperan vientos del oeste y suroeste de 50 a 60 kilómetros por hora —fuerza 7— y olas que pueden alcanzar los 3 metros.

Avisos en la provincia de Málaga