Alhaurín el Grande guarda un minuto de silencio por Victoria, asesinada por su exmarido

Las claves nuevo Generado con IA Alhaurín el Grande ha guardado un minuto de silencio por Victoria, asesinada por su expareja delante de sus tres hijos. El Ayuntamiento ha mostrado su repulsa por el crimen y ha transmitido su apoyo y condolencias a la familia de la víctima. La víctima, de nacionalidad británica, estaba inscrita en el sistema VioGén con medidas judiciales de protección. El autor del crimen se entregó horas después en prisión y reconoció haber apuñalado a la mujer delante de los menores.

Varios centenares de personas han asistido este lunes en Alhaurín el Grande (Málaga) a un acto en el que se ha guardado un minuto de silencio por Victoria, asesinada por su expareja, y al que han asistido los tres hijos, la hermana, la madre y otros familiares de la víctima.



El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande ha expresado en un comunicado su "más firme repulsa y condena ante este terrible acto de violencia" y ha transmitido sus "condolencias, cariño y apoyo a la familia y personas allegadas de Victoria en estos momentos de profundo dolor".



Al finalizar el minuto de silencio, la tercera teniente de alcalde, Macarena Herrera, ha expresado el "dolor y consternación" de la corporación municipal por este "terrible" acto de violencia machista y ha querido "acompañar" a la familia de Victoria en estos momentos.

"Condenamos rotundamente cualquier acto de violencia de género. Una lacra social que sin duda debemos erradicar entre todos. Ahora no queda más que acompañar a la familia y a los tres hijos menores en estos momentos tan duros y darles todo nuestro cariño, afecto y apoyo”, ha añadido la edil.



El crimen ocurrió sobre las 11:40 horas del pasado sábado y la víctima, de nacionalidad británica, estaba en el sistema VioGén, con riesgo bajo y con medidas judiciales de prohibición, aproximación y comunicación.



El mayor de sus tres hijos fue quien alertó a los vecinos para que su madre recibiera ayuda, según se desprende de la investigación.



El autor del crimen, J. A. R., de nacionalidad española, se entregó horas más tarde en la prisión de Alhaurín de la Torre, a la que acudió por sus propios medios y donde reconoció que había apuñalado a la víctima delante de los tres menores.



Los agentes de la Científica intervinieron el arma blanca con la que el autor de los hechos habría asesinado a puñaladas a la mujer.