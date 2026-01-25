Alhaurín el Grande, un pueblo golpeado por la tragedia: el asesinato machista de Victoria agrava un mes negro

Alhaurín el Grande, con apenas 28.000 habitantes, vive sumido en una especie de luto permanente. La concatenación de sucesos ocurridos desde la pasada Navidad ha hecho que sus vecinos permanezcan sobresaltados, tocados de lleno por la tragedia.

El crimen machista ocurrido este sábado en la urbanización La Paca, en el que Victoria, una mujer británica de 33 años, madre de tres hijos menores, ha sido presuntamente asesinada por su expareja, es el último luctuoso suceso ocurrido en el municipio.

Desde el pasado 25 de diciembre, día de Navidad, cinco personas han muerto en diferentes circunstancias. Dos de ellas, una joven pareja de apenas 15 y 16 años de edad, víctimas de un incendio accidental ocurrido en una vivienda.

Otros dos, arrastrados por la crecida del río Fahala tras las fuertes lluvias caídas el 27 de diciembre, cuando el aviso rojo activado por la AEMET hizo saltar las alarmas.

Y a estos cuatro fallecidos hay que sumar ahora el cadáver de la última víctima de violencia de género en España.

Si bien la investigación abierta por la Guardia Civil sigue en marcha, el desarrollo de los acontecimientos parece dejar poco lugar a la duda.

Madre de tres hijos

Sobre las 11.40 horas de este sábado, varias llamadas al 112 Andalucía hicieron saltar las alarmas. Ruido, petición de ayuda… En el interior de una vivienda de la calle Tomillo yacía Victoria con varias heridas causadas con un cuchillo que permanecía junto a su cuerpo ensangrentado.

Había sido apuñalada por su expareja en presencia de sus tres hijos, que fueron testigos de lo ocurrido.

Pocos minutos más tarde el presunto autor de los hechos se entregaba en la prisión provincial de Alhaurín de la Torre, una localidad cercana, donde confesaba haber agredido a la mujer. La víctima formaba parte del sistema Viogen, con un expediente de riesgo bajo aunque activo.

La negra secuencia que toca el espíritu de Alhaurín el Grande tiene su origen en la Navidad de 2025. Ese día el fuego acabó con la vida de Juani y Rebeca. "Una preciosa pareja", aseguraban quienes los conocieron. Ambos compartían su pasión por la Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Alhaurín el Grande, donde formaban parte de la banda como boinas negras.

Rebeca, además, formaba parte del grupo de baile alhaurino Cajón Flamenco, ya que estaba en la Escuela de Danza Lourdes Rodríguez del pueblo.

En sus redes sociales, la joven presumía de madre, a la que calificaba de "heroína" por formar parte del equipo de Protección Civil y ayudar a los demás desinteresadamente. La mujer también forma parte de los boinas negras y le había transmitido a su hija su cariño al Nazareno y a la música.

Crecida mortal

Apenas tres días después de la tragedia que tuvo como protagonistas a los novios adolescentes, los servicios de búsqueda localizaron el cadáver del primero de los desaparecidos en Alhaurín el Grande. El segundo cuerpo fue encontrado un día más tarde, en el municipio de Cártama.

El primero era Francisco Zea, de 53 años, jefe de estudios del IES Los Montecillos de Coín y un profesor de Matemáticas querido en el centro. Los numerosos mensajes dejados en redes sociales aquellos días ponían en valor su calidad humana.

"Padre, marido, hermano, hijo, profesor, compañero, amigo... Eterna sonrisa, música en el alma. No tenemos palabras para describir todo lo que significabas para nosotros y el inmenso vacío que dejas", escribieron desde el centro.

El llanto se extendió a la figura de Antonio Morales, de 54 años, conocido en el pueblo como El Mori, que regentaba con su mujer una heladería-pastelería, y por su faceta deportiva. Formaba parte del C.D. Fuente del Acebuche y era un apasionado de la montaña y del trail.