Ardales lleva al Defensor del Pueblo Andaluz la situación de las Urgencias en el municipio

El alcalde de Ardales (Málaga), Juan Alberto Moral, ha trasladado al Defensor del Pueblo Andaluz la denuncia por la situación de las Urgencias en el municipio, después de que el Ayuntamiento lleve meses sufragando con fondos propios el servicio de médico de guardia (más de 50.000 euros anuales) pese a no ser una competencia municipal.

A través de un comunicado remitido por Izquierda Unida, Moral advierte de que la situación es "insostenible" y reclama a la Junta de Andalucía "que asuma de inmediato un servicio esencial, legalmente autonómico y vital para la población".

El regidor considera este paso de llevar el asunto al Defensor del Pueblo Andaluz "un reflejo del hartazgo social y de la necesidad urgente de que la Junta de Andalucía asuma sus responsabilidades en materia sanitaria".

"Estamos pagando un servicio que no nos corresponde legalmente, pero lo hacemos por responsabilidad con nuestros vecinos y vecinas. No vamos a permitir que Ardales se quede sin atención sanitaria. Pero esta situación es insostenible y no puede prolongarse en el tiempo", ha señalado Moral.

Además, el regidor ha detallado que el Ayuntamiento ha solicitado formalmente al Defensor del Pueblo que "intervenga para que la Junta de Andalucía asuma de manera inmediata este servicio, del cual la propia Junta hace uso, ya que el personal sanitario depende de su estructura y organización".

También ha insistido en que el municipio "no puede seguir soportando un gasto que compromete la capacidad del Ayuntamiento para atender otras necesidades básicas. "Nuestro objetivo es muy claro: garantizar la atención sanitaria a la población sin que el Ayuntamiento tenga que asumir un coste que no le corresponde. Ardales merece un servicio de urgencias estable, digno y financiado por quien tiene la obligación legal de hacerlo."

El alcalde ha recordado que desde el Ayuntamiento se han mantenido reuniones, enviado escritos y solicitado soluciones a la Delegación Territorial de Salud, "sin que, hasta la fecha, se haya ofrecido una respuesta satisfactoria. Hemos actuado siempre con lealtad institucional, buscando acuerdos y ofreciendo colaboración. Pero la salud de nuestros vecinos no puede depender de la paciencia de nuestro Ayuntamiento ni de la voluntad política del momento. Es una obligación legal y moral de la Junta de Andalucía".

Moral ha agradecido el trabajo de la Plataforma Sanitaria Zona Norte y ha destacado que la movilización ciudadana ha sido clave para visibilizar un problema que afecta no solo a Ardales, sino a toda la comarca.

"La ciudadanía está cansada de promesas incumplidas. Ardales no pide privilegios, pide lo que le corresponde, algo tan simple como un servicio de urgencias garantizado, estable y financiado por la administración competente", ha dicho.