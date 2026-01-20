Ya es oficial: crean un servicio especial de autobús desde Málaga a Madrid con un precio de 50 euros por billete

Las claves nuevo Generado con IA Tras el grave accidente ferroviario en Córdoba, se suspende la circulación entre Málaga y Madrid hasta al menos el 2 de febrero. La empresa Autocares Valle Niza habilita un servicio especial de autobús entre Málaga y Madrid por 50 euros el trayecto. El servicio opera desde el 21 de enero, con salidas nocturnas desde Málaga y paradas en Atocha y Chamartín, y también en sentido Madrid-Málaga. Los billetes pueden adquirirse online o en el propio autobús si hay plazas disponibles.

El catastrófico accidente ferroviario ocurrido este domingo en Córdoba, que deja ya al menos 40 muertos, va a dejar bloqueada la circulación entre Málaga y Madrid al menos hasta el próximo 2 de febrero. Por ello, se están habilitando alternativas para recuperar esta conexión, como es el caso de la empresa malagueña de autobuses Autocares Valle Niza.

Desde este miércoles, 21 de enero, se pondrá a disposición de los viajeros un servicio de autobús especial que conectará Málaga y Madrid. Así, desde la subestación de la avenida Manuel Agustín Heredia, punto habitual de conexión de la capital de la Costa del Sol con diversos municipios de la provincia, se establecerá el punto de partida hacia Madrid, todas las noches a las 22.00 horas.

Además de la parada en ruta reglamentaria para cumplir con los descansos, los autobuses de Valle Niza realizarán a la llegada a la capital de España dos bajadas de viajeros, en las estaciones de Atocha (06.00 horas) y Chamartín (06.30 horas).

Esta conexión improvisada se extenderá lo que queda de semana laboral (21-23 de enero) y, en función de los acontecimientos y las necesidades de malagueños y madrileños en materia de movilidad, también durante la próxima (26-31 de enero).

Cada trayecto tendrá un coste de 50 euros por persona y se podrán adquirir online en la plataforma de venta de la empresa malagueña. También se podrán adquirir billetes, en caso de haber plazas libres, en el propio autobús.

Este servicio también tendrá a disposición de los viajeros el trayecto Madrid-Málaga, que se iniciará a las 19.00 horas desde la Estación de Chamartín, con parada en Atocha, antes de iniciar ruta hacia la capital malacitana, a la que llegará a las 02.00 horas en cada una de las jornadas de viaje.

El gerente de Autocares Valle-Niza, Rafael Martín, ha incidido en que "la idea no es otra que ayudar a las necesidades de movilidad que se han generado tras este terrible accidente".

"Además de los fallecidos, hay muchas familias afectadas que no han podido llegar a sus destinos, que no podrán cumplir con sus compromisos entre dos ciudades que tienen una gran conexión y un gran tráfico de personas. Esperamos que puedan complementar las plazas existentes, mientras todo vuelve a la normalidad", ha añadido.