Jesús Saldaña, el MIR de la eterna sonrisa que fue número 1 en Selectividad en 2013 en Málaga

Montaje: Saldaña en el trabajo; con sus padres en el Colegio de Médicos de Málaga; y recién graduado de Medicina. Commálaga y Redes sociales

La tragedia ferroviaria de Adamuz se ha cobrado la vida de Jesús Saldaña García, un joven médico malagueño de 30 años cuya vocación y brillante trayectoria han dejado una profunda huella.

Era cardiólogo y trabajaba en el Hospital La Paz de Madrid, donde completaba su quinto año de residencia. El malagueño ha salvado numerosas vidas, según han mostrado muchos usuarios de la red social X en estas últimas 48 horas, cuando se difundió su imagen porque su familia no tenía noticias de él.

Saldaña viajaba en uno de los últimos vagones del tren iryo que descarrilaron y resultaron más dañados. Sus familiares, amigos y compañeros, al no tener noticias suyas entre las personas identificadas en los hospitales y el listado de víctimas, difundieron su fotografía a través de las redes sociales pidiendo ayuda para encontrarlo.

Dos días después del trágico accidente se ha conocido la noticia de que el joven médico malagueño de 30 años se encuentra entre las víctimas mortales del accidente ferroviario.

Nota más alta de Selectividad en Málaga en 2013

El malagueño era conocido en Málaga capital porque en 2013 consiguió la nota más alta de la provincia en Selectividad: un 13,81. Al hacerse con esa calificación decidió estudiar Medicina en la Universidad de Málaga.

Saldaña supo desde que era pequeño que le gustaban las ciencias y finalmente se decantó por Medicina. Siguió el mismo camino de su hermana mayor Natalia que es especialista en Pediatría que ejerce en el Hospital Materno Infantil de la capital.

Fue en 2019 cuando terminó la carrera en la UMA. Un año después se dio de alta en el Colegio de Médicos de Málaga, donde tan sólo estuvo colegiado tres meses (de junio a septiembre).

Finalizado ese período se dio de baja para trasladarse a Madrid, ciudad en la que desempeñó su carrera profesional como especialista en Cardiología en el Hospital La Paz, de la capital.

Premio a Mejor Expediente

Ser la nota más alta en Selectividad no fue su primer hito académico. Dos años antes, en 2011, el joven se hizo con uno de los premios que el Ayuntamiento de Málaga da a los alumnos con el mejor expediente académico.

“Hoy hemos sabido que falleció en el accidente ferroviario de Adamuz. Mi más sentido pésame a su familia”, se ha lamentado el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en sus redes sociales.

Saldaña en el Colegio de Médicos de Málaga

El malagueño, antes de formar parte del Colegio de Médicos de Málaga, acudió con sus padres a la sede invitado por la revista Málaga del colegio para una entrevista, según han explicado en un comunicado.

Durante el transcurso de la misma, sus padres relataron que su hija siempre había sido el modelo a seguir para su hermano Jesús y no podían ocultar el orgullo que sentían por él.

Para conseguir sus objetivos académicos, la rutina de Jesús adolescente se basaba en disciplina, constancia y estudio diario. “Me siento en la mesa, cojo el libro y estudio. Además, hago los apuntes en ordenador”, explicaba entonces a la revista Málaga del Colegio de Médicos.

El Colegio de Médicos de Málaga lamenta profundamente la pérdida del joven médico que “ha dejado consternadas a la medicina malagueña y madrileña”.